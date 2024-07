Pip chce przeprowadzać kontrole pracodawców zdalnie. To odpowiedź na problemy z małą liczbą inspektorów pracy. Ile zarabia inspektor pracy? Trwają prace nad reformą PIP.

Zdalne kontrole PIP

W dobie rosnącej popularności pracy zdalnej, która zgodnie z nowelizacją przepisów z 07 kwietniu 2023 r. trafiła do Kodeksu pracy oraz w związku z dynamicznymi zmianami na rynku pracy Państwowa Inspekcja Pracy staje przed nowymi wyzwaniami i chęcią dostosowania się do obecnej sytuacji. Aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku i skuteczniej kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, PIP pracuje nad reformą umożliwiającą przeprowadzania zdalnych kontroli pracodawców. Trwają intensywne prace nad reformą, która ma na celu modernizację i usprawnienie działania, Inspekcji Pracy próbując w ten sposób pogodzić małą ilość Inspektorów z coraz większą ilością zgłaszanych kontroli.

W jednym z wywiadów główny inspektor pracy Marcin Stanecki poinformował o pracach nad innowacyjną reformą, która ma umożliwić przeprowadzanie kontroli pracodawcy w formie zdalnej. W tym celu zaproponowano m.in. wprowadzenie elektronicznych legitymacji Inspektorów Pracy.

Zgodnie z wypowiedzią głównego Inspektora PIP Marcina Staneckiego największym problemem w chwili obecnej jest zbyt mała liczba Inspektorów. W chwili obecnej jest ich około 1500 i niestety z roku na rok maleje.

Jakie wymagania należy spełnić aby zostać Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak wiadomo, Inspektor Pracy jest urzędnikiem państwowym wykonujący zawód zaufania publicznego. Jego obowiązkiem jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy na polskim rynku pracy. Jest to praca niezwykle czasochłonna, wiąże się z częstymi wyjazdami oraz jest bardzo odpowiedzialna.

Aby zostać Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy należy w pierwszej kolejności spełnić szereg wymagań określonych w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy:

Posiadać polskie obywatelstwo,

Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,

Posiadać zaświadczenie o niekaralności,

Posiadać tytuł magistra lub równorzędny oraz posiadać dużą wiedze merytoryczną z zakresu wchodzącego w działania Państwowej Inspekcji Pracy,

Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na takim stanowisku.

W momencie spełnienia w/w wymagać należy złożyć aplikację, przejść proces rekrutacji składający się na dwie rozmowy kwalifikacyjne. Po pozytywnym przejściu procesu należy wykonać aplikację inspektorską, trwającą rok. O dokładanym przebiegu aplikacji możemy przeczytać w Zarządzeniu nr 30/22 Głównego Inspektora Pracy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania aplikacji inspektorskiej i państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania lub nadzorowania czynności kontrolnych.

Ile zarabia inspektor pracy?

Niestety szereg wymagań oraz czasochłonna aplikacja nie idzie w parze z zarobkami, co skutecznie odstrasza potencjalnych kandydatów. Zgodnie z wypowiedzią Marcina Staneckiego po podwyżkach w 2024 r. wynagrodzenie Młodszych Inspektorów wynosi ok. 7300,00 zł brutto, natomiast Starsi Inspektorzy mogą liczyć na kwotę 9500,00 zł brutto. Chociaż praca na stanowisku Inspektora Pracy wydaje się być prestiżową pozycją w branży, poza piastowanym stanowiskiem nie idzie w parze z adekwatnym wynagrodzeniem, co bardzo mocno wpływa na deficyt Inspektorów w Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak długo czeka się na kontrolę PIP?

Marcin Stanecki w jednej z wypowiedzi stwierdził, że w samej Warszawie czas oczekiwania na rozstrzygnięcie skargi może wynosić nawet kilka miesięcy. Według statystyk w ciągu roku jest przeprowadzonych rocznie ok. 60 tys. kontroli na 1500 Inspektorów.

Podsumowanie

Chociaż reforma PIP wydaje się być niezwykle innowacyjna i dostosowywać się do potrzeb wciąż rozwijającego się rynku pracy w sytuacji gdy PIP boryka się z ogromnym deficytem kluczowych pracowników, wprowadzenie zdalnych kontroli może mieć istotne konsekwencje dla pracodawców, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Na pewno wpłynie pozytywnie na termin rozstrzygania spraw oraz oczekiwanie na rozpoczęcie czynności kontrolnych. Jednak wejście w życie 25 września 2024 r. ustawy o sygnalistach może dodatkowo przyczynić się do zwiększonej ilości zgłaszanych przewinień pracodawców.