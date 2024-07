Ile zarabia inspektor w PIP? Praca Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy jest niezwykle odpowiedzialna i wymaga wysokiego poziomu wiedzy. Zarobki inspektora pracy są nieadekwatne do wysokich wymagań na to stanowisko. Potwierdza to mała liczba inspektorów pracy, z która zmaga się obecnie PIP. Ile więc zarabia netto inspektor PIP?

Ile zarabia inspektor pracy?

Praca Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy jest niezwykle odpowiedzialna i wymaga wysokiego poziomu wiedzy oraz umiejętności, a także aktualizowania wiedzy na bieżąco. Aby zostać inspektorem pracy, należy sprostać szeregom wymagań określonych w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. W niniejszym artykule omówimy czym zajmuje się Inspektor, kto może nim zostać oraz jakie wynagrodzenie jest przewidziane na tym stanowisku.

Czym zajmuje się inspektor pracy?

Inspektor Pracy jest urzędnikiem państwowym wykonujący zawód zaufania publicznego. Jego zadaniem jest poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. Do głównych zadań Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy należy:

Rozpatrywanie skarg – pracownicy coraz częściej składają skargi na pracodawców. Zgodnie z obowiązując przepisami nie jest już możliwe złożenie anonimowego zawiadomienia o popełnianych uchybieniach przez pracodawców. Pracownik, który złożył skargę musi podać swoje personalia oraz opisać naruszenie jakiego dopuścił się pracodawca. Na tej podstawie Inspektor analizuje, a następnie rozpatruje, czy doszło do naruszenia przepisów prawa pracy przez pracodawcę. Jeśli stwierdzono nieprawidłowości po stronie pracodawcy, Inspektor rozpocząć czynności kontrolne.

Kto może zostać inspektorem pracy?

Aby zostać Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy należy spełnić szereg wymagań określonych w Art. 39 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy:

Posiadać polskie obywatelstwo,

Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,

Posiadać zaświadczenie o niekaralności,

Posiadać tytuł magistra lub równorzędny oraz posiadać dużą wiedze merytoryczną z zakresu wchodzącego w działania Państwowej Inspekcji Pracy,

Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na takim stanowisku.

Jednak samo spełniania w/w wymagań to za mało, aby piastować stanowisko Inspektora. Trzeba jeszcze zgłosić swoją aplikację, przejść przez dwa etapy rozmów kwalifikacyjnych. Sam proces rekrutacji wydaje się być bardzo trudny, ponieważ poza rozmowami trzeba przystąpić do testów mających na celu sprawdzenie wiedzy kandydata. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji należy wykonać roczną aplikację uprawniającą do pracy w zawodzie.

Ważne Kwestie związane z naborem do pracy w Państwowej Inspekcji Pracy zostały uregulowane w Zarządzenie nr 39/19 Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania naboru do pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.

Ile zarabia inspektor pracy?

Wynagrodzenie inspektora Państwowej Inspekcji Pracy zależy od kilku czynników. Kluczowym elementem decydującym o wysokości wynagrodzenia jest stopień zajmowanego stanowiska oraz staż pracy. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ogólnopolskie Badania Okręgowe mediana wynagrodzenia wśród Inspektorów PIP wynosi 7 180,00 zł/brutto. Należy mieć tu na uwadze, że mediana jest wartość środkowa wszystkich branych pod uwagę danych, co oznacza, że połowa z nich to wynagrodzenia niższe od mediany, a druga połowa wyższe. Dodatkowo trzeba jeszcze rozgraniczyć stanowisko na jakich pracują ani inspektorzy.

Zgodnie z wypowiedzią głównego Inspektor Pracy - Marcina Staneckiego po podwyżkach w roku 2024 r. zarobki wśród Inspektorów plasują się następująco:

Młodszy Inspektor - ok. 7300,00 zł brutto ,

, Starszy Inspektor – ok. 9500,00 zł brutto.

Takie dane pozwalają oszacować, że kwoty netto z umowy o pracę na w/w stanowiskach wynoszą:

Młodszy Inspektor - 5 306,24 zł netto (przy założeniu, że pracownikowi przysługuje podstawowy koszt uzyskania przychodów w wysokości: 250,00 zł oraz złożył PIT-2 uprawniający do pomniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek o 300 zł).

(przy założeniu, że pracownikowi przysługuje podstawowy koszt uzyskania przychodów w wysokości: 250,00 zł oraz złożył PIT-2 uprawniający do pomniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek o 300 zł). Starszy Inspektor – ok. 6 805,77 zł netto (przy założeniu, że pracownikowi przysługuje podstawowy koszt uzyskania przychodów w wysokości: 250,00 zł oraz złożył PIT-2 uprawniający do pomniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek o 300 zł).

Jednak poza wynagrodzeniem Inspektorzy mogą liczyć również na szereg innych gratyfikacji, takich jak szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje oraz możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturze Państwowej Inspekcji Pracy.

Podsumowanie

Decydując się na rozpoczęcie ścieżki kariery w Państwowej Inspekcji Pracy, należy mieć na uwadze, że jest to niezwykle odpowiedzialna i wymagająca praca. Wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również praktycznych umiejętności. Wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy oraz cechowania się wysokim poziomem etyki zawodowej. Korzyści z wybrania właśnie takiej ścieżki kariery to przede wszystkim stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego. Dodatkowo Inspektorzy mają szansę realnie wpływać na poprawę warunków pracy oraz dobrostan pracowników w różnych sektorach gospodarki. Samo piastowanie stanowiska Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy wydaje się być prestiżowe. Jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuacje ekonomiczną w kraju, przy tak odpowiedzialnej i wymagającej pracy, zarobki nie wydają się być adekwatne, co zresztą potwierdza bardzo mała liczba Inspektorów, z którą boryka się obecnie PIP.