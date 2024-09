Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika na pełny etat? Wyższa płaca minimalna to kolejna podwyżka kosztu pracodawcy. 4300 zł to tylko wynagrodzenie brutto – a jaki jest obecnie całkowity koszt pracodawcy? Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na najniższą krajową?

4300 brutto a koszt pracodawcy

Od lipca 2024 r. koszt zatrudnienia pracownika na minimalną krajową po raz kolejny w tym roku wzrósł. Najniższa krajowa została podniesiona z kwoty 4242 zł do 4300 zł brutto. Wyższe wynagrodzenie powoduje podwyżkę składek finansowanych przez pracodawcę. Jaki jest więc koszt pracodawcy zatrudniającego pracownika za 4300 zł brutto?

Koszt zatrudnienia pracownika 2024 na minimalnej krajowej

Oprócz wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca jest zobowiązany do pokrycia części składek ubezpieczeniowych:

składka emerytalna (9,76%),

składka rentowa (6,5%),

składka wypadkowa (Od 0,67% do 3,33% w zależności od charakteru działalności przedsiębiorstwa oraz liczby zatrudnionych osób),

składka na Fundusz Pracy (2,45%),

składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%).

Pracodawca nie bierze więc udziału w opłacaniu składki chorobowej i zdrowotnej. Porównując procent opłacanych składek przez pracodawcę i pracownika, można dojść do wniosku, że finansowane są praktycznie po połowie - 22,71% przez pracownika, a od 19,48% do 22,14% (w zależności od wysokości składki wypadkowej, której pracownik nie finansuje w ogóle) przez pracodawcę. Pracownik nie finansuje także składek na FP i FGŚP.

Składka: Pracownik Pracodawca emerytalna 9,76% 9,76% rentowa 1,5% 6,5% chorobowa 2,45% - wypadkowa - 0,67% - 3,33% FP - 2,45% FGŚP - 0,10% zdrowotna 9% 9%

Koszt całkowity pracodawcy 2024

Składki finansowane przez pracownika mieszczą się w wynagrodzeniu brutto. Natomiast ponad wynagrodzenie brutto pracownika pracodawca ma jeszcze dodatkowe koszty w postaci właśnie składek finansowanych przez siebie. Aby obliczyć koszt całkowity pracodawcy do wynagrodzenia brutto dodaje się składki w wysokościach przedstawionych w powyższej tabeli.

Za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę za minimalnym wynagrodzeniem pracodawca od lipca do grudnia 2024 r. zapłaci 419,68 zł składki emerytalnej, 279,50 zł składki rentowej, przykładowo 1,67% czyli 71,81 zł składki wypadkowej, 105,35 zł składki na FP i 4,30 zł składki na FGŚP. Do wynagrodzenia minimalnego dodajemy więc składki finansowane przez pracodawcę i otrzymujemy wynik 5180,64 zł (4300 zł + 880,64 zł = 5180,64 zł).

Od lipca do grudnia 2024 roku całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnej krajowej wynosi 5180,64 zł (roczny koszt - 62 167,68 zł). Oznacza to, że pracodawca oprócz pensji, ponosi dodatkowe koszty w wysokości około 17% pełnych kosztów zatrudnienia. Zatrudniając pracownika na najniższą krajową, musi więc liczyć się z o wiele wyższymi kosztami niż wynagrodzenie netto pracownika. Zatrudniony otrzyma na rękę prawie połowę tego, co pracodawca płaci w rzeczywistości w związku z jego zatrudnieniem.

Dla porównania całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnej krajowej od stycznia do czerwca 2024 roku wynosił 5110,75 zł (roczny koszt - 61 329 zł). Wzrost kosztów pracodawcy wynosi więc 69,89 zł. To niemalże 70 zł. Kolejna podwyżka wynagrodzenia minimalnego oznacza więc dodatkowy koszt w wysokości 419,34 zł w skali półrocza.