Karta dużej rodziny to system zniżek, które przysługują członkom rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci). Karta przysługuje również rodzicom zastępczym oraz tym, którzy już odchowali dzieci.

Kto może zostać posiadaczem Karty Dużej Rodziny?

Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać:

rodzice, zarówno biologiczni, jak i zastępczy (na czas sprawowania pieczy zastępczej), a także osoby prowadzące rodzinny dom dziecka;

maż lub żona rodzica dzieci;

dzieci spełniające następujące warunki: do ukończenia 18. roku życia; do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę (szkołę lub uczelnię); bez ograniczeń wiekowych, jeśli mają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Nie wszystkie popularne sklepy są partnerem karty. Gdzie nie dostaniemy zniżki?

Mimo, że na liście partnerów KDR jest wymienionych bardzo dużo sklepów i usług, wciąż w wielu popularnych dyskontach, z których Polacy często korzystają, nie ma zniżek na Kartę Dużej Rodziny. Należą do nich Biedronka, Rossmann, Aldi czy Ikea.

Karta Dużej Rodziny. Gdzie się realnie przydaje? [LISTA]

Zniżki na KDR otrzymamy w następujących sklepach:

Lidl

Aldi

Kaufland

Spar

Krakvet

Orlen

Circle K

Leroy Merlin

Jeśli planujesz podróż, możesz skorzystać ze zniżek pkp za okazaniem karty:

37% zniżki na bilety jednorazowe i 49% na miesięczne dla rodziców, 30% zniżki dla wszystkich posiadaczy KDR na przejazdy jednorazowe przy jednoczesnym przejeździe min. 2 osób, niezależnie od przynależności rodzinnej

jeśli chcesz odwiedzić parki narodowe, z KDR wstęp jest bezpłatny;

Z KDR skorzystasz w obszarze zdrowia:

Alab

Luxmed

W urzędzie:

50% zniżki na opłatę paszportową dla rodziców i 75% dla dzieci

W kinie:

zniżki w Cinema 3D, Multikinie, a także 20% w kinach Helios

Listę z pozostałymi partnerami Karty Dużej Rodziny znajdziesz tutaj.

Wzrost opłat za duplikat KDR w 2025 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, jednak jeśli ją zgubimy i będziemy chcieli wyrobić duplikat, poniesiemy opłatę w wysokości 16 zł. Jeśli posługujemy się elektroniczną wersją karty, a będziemy chcieli mieć również jej tradycyjną, plastikową formę, zapłacimy 10 zł. W przypadku gdy rodzina ma trudną sytuację materialną, wójt może zwolnić z opłaty za duplikat.

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Wygodną formą okazywania Karty Dużej Rodziny jest wgranie jej do aplikacji mObywatel w telefonie. Dzięki temu nie musimy pamiętać, by mieć przy sobie fizyczną formę karty. Wówczas wystarczy ją okazać w telefonie przy kasie w sklepie lub przy korzystaniu z usług, by należne z KDR zniżki zostały uwzględnione.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Kartę Dużej Rodziny można nabyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. W tym celu należy złożyć wniosek - osobiście, listownie lub elektronicznie przez portal Emp@tia. Może to zrobić każdy pełnoletni członek rodziny.