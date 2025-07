24 czerwca 2025 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zakłada, że do stażu pracy będą wliczały się okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia czy też umowy agencyjnej.

Nowe przepisy nie precyzują, do którego roku wstecz będą uwzględniane okresy pracy na umowie zleceniu przy ustalaniu stażu pracy. Co do zasady zaliczeniu będą podlegać wszystkie udowodnione okresy, zarówno od dnia 1 stycznia 2026 r. (czyli od wejścia ustawy w życie), jak i wcześniejsze.

Jakie umowy wliczane do stażu pracy?

Zgodnie z projektowaną regulacją do okresu zatrudnienia wliczane będą okresy:

prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności (jednoosobowa działalność, artyści, twórcy, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej) oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność (np. małżonek pomagający w firmie),

wykonywania umowy zlecenia lub o świadczenie usług (np. umowa uaktywniająca niani),

wykonywania umowy agencyjnej,

pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

udokumentowany, przebyty za granicą okres innej niż zatrudnienie działalności zarobkowej,

okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

udokumentowanego zatrudnienia przebytego za granicą u pracodawcy zagranicznego.

Z powyższego wynika, że umowy o dzieło nie będą wliczane do stażu pracy.

Korzyści z nowych przepisów

Zaliczenie dodatkowych lat do stażu pracy będzie wpływać m.in. na:

wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego,

wyższy dodatek stażowy,

nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub nabycie prawa do kolejnego, wyższego jej poziomu,

dostęp do większej liczby ofert pracy, w których wymagany jest konkretny staż pracy,

dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę,

wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Jak potwierdzić staż pracy po 1 stycznia 2026 r.?

Potwierdzanie stażu pracy ma odbywać się poprzez wydawanie zaświadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dla okresów podlegających ubezpieczeniu społecznemu. ZUS posiada dane o historii zatrudnienia od 1 stycznia 1999 r., dlatego też będzie wydawał zaświadczenia wyłącznie na podstawie posiadanych informacji w swoim systemie. Należy zaznaczyć, że organ rentowy nie będzie korzystać z dodatkowych dokumentów przy wystawianiu zaświadczenia ani nie będzie prowadzić żadnych dodatkowych postępowań. W przypadku okresów pracy, które nie były zgłaszane do ZUS oraz okresów innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą, to pracownik będzie musiał udowodnić ten okres zatrudnienia przy użyciu swoich dokumentów, np. poprzez przelewy, rachunki, faktury. Co ważne, okres, który nie zostanie udokumentowany nie zostanie zaliczony do stażu pracy.

W przypadku okresów prowadzenia działalności gospodarczej, co do zasady również potwierdzać będzie zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o opłaceniu za dany okres składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe z danego tytułu.

Z kolei wniosek o wydanie zaświadczenia o stażu pracy z ZUS będzie można złożyć w postaci elektronicznej poprzez system udostępniony przez organ rentowy.