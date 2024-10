Ile pracownik zatrudniony na pełny etat kosztuje pracodawcę w 2024 roku? Wyliczenia dotyczą pracownika na najniższej krajowej. 4300 zł to tylko wynagrodzenie brutto – a jaki jest obecnie całkowity koszt pracodawcy? Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na najniższą krajową?

4300 brutto wynagrodzenia - koszt pracodawcy

Od lipca 2024 r. koszt zatrudnienia pracownika na minimalną krajową po raz kolejny w tym roku wzrósł. Najniższa krajowa została podniesiona z kwoty 4242 zł do 4300 zł brutto. Wyższe wynagrodzenie powoduje podwyżkę składek finansowanych przez pracodawcę. Jaki jest więc koszt pracodawcy zatrudniającego pracownika za 4300 zł brutto?

Koszt zatrudnienia pracownika 2024 - najniższa krajowa

Oprócz wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca jest zobowiązany do pokrycia części składek ubezpieczeniowych:

składka emerytalna (9,76%),

składka rentowa (6,5%),

składka wypadkowa (Od 0,67% do 3,33% w zależności od charakteru działalności przedsiębiorstwa oraz liczby zatrudnionych osób),

składka na Fundusz Pracy (2,45%),

składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%).

Pracodawca nie bierze więc udziału w opłacaniu składki chorobowej i zdrowotnej. Porównując procent opłacanych składek przez pracodawcę i pracownika, można dojść do wniosku, że finansowane są praktycznie po połowie - 22,71% przez pracownika, a od 19,48% do 22,14% (w zależności od wysokości składki wypadkowej, której pracownik nie finansuje w ogóle) przez pracodawcę. Pracownik nie finansuje także składek na FP i FGŚP.

Składka: Pracownik Pracodawca emerytalna 9,76% 9,76% rentowa 1,5% 6,5% chorobowa 2,45% - wypadkowa - 0,67% - 3,33% FP - 2,45% FGŚP - 0,10% zdrowotna 9% 9%

Koszt całkowity pracodawcy 2024

Składki finansowane przez pracownika mieszczą się w wynagrodzeniu brutto. Natomiast ponad wynagrodzenie brutto pracownika pracodawca ma jeszcze dodatkowe koszty w postaci właśnie składek finansowanych przez siebie. Aby obliczyć koszt całkowity pracodawcy do wynagrodzenia brutto dodaje się składki w wysokościach przedstawionych w powyższej tabeli.

Za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę za minimalnym wynagrodzeniem pracodawca od lipca do grudnia 2024 r. zapłaci 419,68 zł składki emerytalnej, 279,50 zł składki rentowej, przykładowo 1,67% czyli 71,81 zł składki wypadkowej, 105,35 zł składki na FP i 4,30 zł składki na FGŚP. Do wynagrodzenia minimalnego dodajemy więc składki finansowane przez pracodawcę i otrzymujemy wynik 5180,64 zł (4300 zł + 880,64 zł = 5180,64 zł).

Od lipca do grudnia 2024 roku całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnej krajowej wynosi 5180,64 zł (roczny koszt - 62 167,68 zł). Oznacza to, że pracodawca oprócz pensji, ponosi dodatkowe koszty w wysokości około 17% pełnych kosztów zatrudnienia. Zatrudniając pracownika na najniższą krajową, musi więc liczyć się z o wiele wyższymi kosztami niż wynagrodzenie netto pracownika. Zatrudniony otrzyma na rękę prawie połowę tego, co pracodawca płaci w rzeczywistości w związku z jego zatrudnieniem.

Dla porównania całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnej krajowej od stycznia do czerwca 2024 roku wynosił 5110,75 zł (roczny koszt - 61 329 zł). Wzrost kosztów pracodawcy wynosi więc 69,89 zł. To niemalże 70 zł. Kolejna podwyżka wynagrodzenia minimalnego oznacza więc dodatkowy koszt w wysokości 419,34 zł w skali półrocza.