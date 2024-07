W jakiej sytuacji pracodawca może odwołać urlop wypoczynkowy pracownikowi? Jakie są procedury?

Prawo pracy przewiduje odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego. Pracodawca może to zrobić wówczas, gdy obecność pracownika w pracy jest niezbędna (art. 167 Kodeksu pracy) i wymagana przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Aby pracodawca mógł odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, musi mieć ku temu poważne powody (np. pożar, awaria, poważna choroba osoby zastępującej). Wówczas ewentualna odmowa powrotu z urlopu pracownika może być uznana za duże naruszenie obowiązków i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca zwróci koszty powrotu do pracy

Jeśli pracodawca odwołuje nasz urlop wypoczynkowy, jest zobowiązany opłacić poniesione przez nas koszty. Np. jeśli pojechaliśmy na urlop z dziećmi i jesteśmy podczas wakacji ich jedynym opiekunem, firma, w której pracujemy, musi zwrócić nam koszty wypoczynku naszej rodziny, ponieważ na skutek odwołania bliscy również nie mogli kontynuować urlopu.

Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać zwrot kosztów, należy udokumentować poniesione wydatki, czyli przedstawić np. wszelkie bilety podróżne, opłacone zakwaterowanie, wykupione atrakcje, np. wycieczki itd.

Procedura odwołania z urlopu

Przepisy nie określają formy, jaką powinien zastosować pracodawca, odwołując pracownika z urlopu. W praktyce może to zrobić przez telefon, maila czy w inny sposób. Ważne, by pracownik był skutecznie poinformowany, a pracodawca zrobił to z odpowiednim wyprzedzeniem - aby umożliwić bezpieczny powrót z urlopu wypoczynkowego.