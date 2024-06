Rozliczenie w dniach kalendarzowych

Pracownik zatrudniony w systemie zmianowym miał w tygodniu od 3 do 7 czerwca zaplanowaną pracę na trzeciej zmianie w godzinach 22–6. W piątek pracownik zadzwonił w ciągu dnia do kadr, a następnie złożył elektronicznie wniosek o dzień zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 wynikający z art. 188 k.p. Przyjęcie, że zwolnienie to jest udzielane na dzień kalendarzowy, oznacza, iż skończy się ono już o 23.59, a więc pracownik powinien o północy stawić się do pracy, co przeczy sensowi składania takiego wniosku. Co więcej, aby wziąć zwolnienie na cały okres zaplanowanej pracy, pracownik powinien wystąpić o dwa dni zwolnienia na opiekę, wykorzystując pełen roczny limit przysługującego zwolnienia, gdyż jego zmiana robocza przypada kalendarzowo częściowo na 7 czerwca i częściowo na 8 czerwca.