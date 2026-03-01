„Rażące zabójstwo przywódcy suwerennego państwa i podżeganie do zmiany władzy są nie do przyjęcia” – oświadczył Wang, cytowany w nocie MSZ.

Zwrócił również uwagę, że operacja militarna została rozpoczęta mimo toczących się negocjacji. „Działania te stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i podstawowych norm stosunków międzynarodowych” – ocenił szef chińskiej dyplomacji, dodając, że eskalacja napięć grozi zepchnięciem Bliskiego Wschodu w „niebezpieczną otchłań”. Przedstawiciel Pekinu zażądał natychmiastowego przerwania walk i powrotu do negocjacji oraz wyraził sprzeciw wobec powrotu do „prawa dżungli”.

Apel o natychmiastowe zakończenie działań wojennych

Według strony chińskiej Ławrow potwierdził „pełną zgodność” stanowisk Rosji i ChRL oraz zapowiedział działania na forum ONZ.

W osobnym oświadczeniu chińskie MSZ określiło trwające od soboty działania militarne jako „naruszenie suwerenności i bezpieczeństwa” Iranu. Resort wezwał do „natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych, aby zapobiec dalszej eskalacji napięć”.

Władze w Teheranie potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia, szefa Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Iran odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)