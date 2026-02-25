W interpelacji posłanka wskazała, że obowiązujące przepisy, w tym Kodeks pracy, nie zobowiązują pracodawców do uprzedniego informowania pracownika o zamiarze nieprzedłużenia umowy terminowej. W praktyce pracownicy często dowiadują się o zakończeniu zatrudnienia dzień lub dwa przed wygaśnięciem kontraktu.

Obowiązek informowania o nieprzedłużeniu umowy – propozycja zmian w Kodeksie pracy

Posłanka zaproponowała wprowadzenie obowiązku pisemnego poinformowania pracownika – jeszcze przed upływem terminu, na jaki zawarto umowę – że pracodawca nie zamierza jej przedłużyć. Informacja ta miałaby być przekazywana z odpowiednim wyprzedzeniem, uzależnionym od długości zatrudnienia:

• co najmniej 2 tygodnie wcześniej – jeśli zatrudnienie trwało krócej niż 6 miesięcy,

• co najmniej 1 miesiąc wcześniej – jeśli pracownik był zatrudniony przez minimum pół roku.

W interpelacji wskazano również, że podobne rozwiązania funkcjonują w niektórych państwach UE, m.in. w Holandii i Portugalii. Tam brak wcześniejszego powiadomienia może skutkować konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy.

Stanowisko MRPiPS: umowa na czas określony wygasa z upływem terminu

W odpowiedzi ministerstwo podkreśliło, że umowa na czas określony rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta, a strony już przy jej podpisaniu znają datę zakończenia stosunku pracy. W ocenie resortu jej konstrukcja polega właśnie na tym, że ustanie stosunku pracy jest zdarzeniem przyszłym i pewnym, niewymagającym dodatkowych czynności.

Ochrona pracownika przy umowie terminowej po nowelizacji 2023 r.

Resort przypomniał również, że w 2023 r. rozszerzono ochronę pracowników zatrudnionych na czas określony – m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia takich umów oraz możliwość dochodzenia przywrócenia do pracy przed sądem. Nadal obowiązują też limity dotyczące maksymalnego czasu trwania i liczby umów terminowych.

Dodatkowo pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy może raz w roku wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne warunki pracy (art. 29³ k.p.). Pracodawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.

Odpowiedź ministerstwa oznacza, że mimo zgłaszanych postulatów nie zostanie wprowadzony obowiązek uprzedniego informowania pracownika o nieprzedłużeniu umowy na czas określony. W ocenie rządu obecne regulacje zapewniają wystarczającą równowagę między ochroną pracowników a elastycznością rynku pracy.