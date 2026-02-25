Zatrzymanie oficerów na gorącym uczynku

Jak przekazał w komunikatorze Telegram, „uczestnicy procederu korupcyjnego” zostali zatrzymani w środę na gorącym uczynku „podczas próby przekazania korzyści majątkowej”. „Skonfiskowano 320 tys. dolarów” - dodał.

Prokurator przypomniał, że w maju 2025 r. podjęto decyzję o przeznaczeniu 1,4 mld hrywien na budowę schronów dla samolotów w formie modułowych, łukowych konstrukcji składanych.

„Kontrole Departamentu Kontrwywiadu Wojskowego SBU wykazały poważne naruszenia: projekty nie spełniały wymogów bezpieczeństwa, konstrukcje nie zapewniały odpowiedniej ochrony lotnictwa, a koszt prac był znacząco zawyżony” – podkreślił Krawczenko.

Jak zaznaczył, mimo to rozpoczęto przekazywanie zaliczek w ramach zawartych umów. Według prokuratora „dowódca logistyki zwrócił się do szefa zarządu SBU w jednym z obwodów z prośbą o »pomoc« w przekupieniu kierownictwa kontrwywiadu wojskowego”, a ten zgodził się i wystąpił jako „gwarant” porozumienia, włączając jednego z wykonawców do schematu korupcyjnego.

Jak ustalono w śledztwie, urzędnicy zaproponowali 1 proc. finansowania inwestycji, czyli ok. 13 mln hrywien (1 mln zł), „za ukrycie sprzeniewierzenia środków budżetowych”. Według prokuratora planowano również zaangażowanie „lojalnych” audytorów do sporządzenia fikcyjnych opinii na temat jakości budowy.

Korupcyjny schemat z udziałem dowódcy logistyki i SBU

Według danych portalu Ukraińska Prawda, chodzi o dowódcę logistyki Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy pułkownika Andrija Ukrainca oraz szefa zarządzania SBU w obwodzie żytomierskim pułkownika Wołodymyra Kompanienczenkę. (PAP)