Tak wskazuje PFRON w odpowiedzi przekazanej Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zadane przez nią pytanie dotyczyło firmy świadczącej usługi cateringu, która spełnia warunki do udzielania klientom ulg we wpłatach na fundusz. Zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 913 ze zm.), przy obliczaniu kwoty obniżenia brany jest pod uwagę m.in. wskaźnik udziału przychodów. Stanowi on iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu), odpowiednio wytworzonej lub świadczonej w danym miesiącu na rzecz kontrahenta, i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usługi. Wspomniany pracodawca ma wątpliwości, czy do przychodu na rzecz nabywcy posiłków mogą być wliczone jednorazowe plastikowe sztućce, które kupuje u innego dostawcy.

PFRON wyjaśnia, że w art. 22 ust. 8 ustawy mowa jest o tym, że kwotę ulgi oblicza się wyłącznie w odniesieniu do usług własnych i produkcji własnej sprzedającego. To oznacza, że ten pracodawca musi mieć nie tylko w swojej ofercie usługę lub produkty, ale również sam je zrealizować lub wytworzyć. Do obniżenia wpłaty na PFRON nie uprawnia bowiem zakup usługi lub produkcji, w odniesieniu do których pracodawca jedynie pośredniczył w sprzedaży. Dlatego tylko w zakresie, w jakim ma on wkład własny w produkcję lub usługi, można je uznać za wytworzone lub świadczone przez niego.

PFRON dodaje, że czasem w ramach umów dotyczących świadczenia usług mogą znajdować się postanowienia o zaopatrzeniu kontrahenta-nabywcy w określone produkty. Nie można jednak udzielać ulgi we wpłacie na fundusz na obce produkty pozostawione klientowi przy wykonywaniu usługi. W efekcie w sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca nie może uwzględniać do przychodu ze sprzedaży usług własnych oraz przychodu na rzecz kontrahenta wartości sprzedaży plastikowych sztućców, które zostały zakupione w innym podmiocie i dostarczone z posiłkiem. Ulga z tytułu usługi cateringowej powinna więc być pomniejszona o kwotę za sztućce.

Definicja producenta

Jednocześnie PFRON zwraca uwagę, że w przypadku wystąpienia wątpliwości co do tego, czy mamy do czynienia z produkcją własną, należy ustalić, czy w odniesieniu do oferowanej rzeczy pracodawca-sprzedający jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a lub c ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 222) oraz wykonuje przewidziane dla niego czynności. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami za producenta uznaje się przedsiębiorcę prowadzącego w UE działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jak wytwórca. Istotne jest, aby na produkcie umieszczone były jego nazwisko, nazwa, znak towarowy lub inne odróżniające go oznaczenie.