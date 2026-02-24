W ubiegłym roku 2546 Polaków wróciło do ojczyzny, a 2197 osiedliło się w Szwecji - to prawie o 25 proc. mniej niż rok wcześniej.

Polacy czwartą największą grupą narodowościową w Szwecji

Według SCB w 2025 r. w Szwecji zameldowanych było 98 311 osób urodzonych w Polsce. Polacy stanowili czwartą największą grupę narodowościową po obywatelach Syrii (ponad 194 tys.), Iraku (ok. 141 tys.) oraz Finlandii (ok. 122 tys.).

Ogólnie w 2025 r. liczba cudzoziemców w Szwecji wyniosła ok. 2,2 mln, stanowili oni 20 proc. populacji Szwecji wynoszącej ok. 10,6 mln. W tym samym okresie liczba ludności kraju wzrosła o 0,2 proc.; był to najmniejszy przyrost od początku XXI wieku.

Wysokie bezrobocie w Szwecji

Szwecja jako jeden z pierwszych krajów otworzyła rynek pracy dla Polaków po wejściu Polski do UE, stając się popularnym miejscem migracji zarobkowej. Obecnie boryka się przede wszystkim z wysokim bezrobociem. W 2025 r. stopa bezrobocia w Szwecji wyniosła 8,8 proc. (badanie AKU) i była wyższa o 0,4 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)