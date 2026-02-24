Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych nagranie, w którym premier nawiązuje do niedawnego spotkania polityków PiS w Stalowej Woli, zarzutów tej partii wobec unijnego programu dozbrajania SAFE i planowanej kwoty z tego programu dla Huty Stalowa Wola. Szef rządu kończy nagranie słowami: „dotarło, zakute łby?".

Buda poinformował we wtorek na platformie X, że skierował do sejmowej komisji etyki zawiadomienie o naruszenie przez premiera zasad etyki poselskiej. Europoseł PiS napisał, że w nagraniu ze Stalowej Woli premier użył określenia, które „ma charakter obraźliwy i nie spełnia standardów powagi i szacunku”, jakie powinny cechować osoby pełniące funkcję premiera i posła.

O słowa Tuska był pytany we wtorek szef KPRP Zbigniew Bogucki. Według niego premier, „ujawnił się w tej wypowiedzi jako agent pogardy i politycznego hejtu”. Jak ocenił, użyte przez Tuska stwierdzenie nie przystoi szefowi rządu.

Premier w poniedziałek odwiedził Hutę Stalowa Wola i zamieścił na X krótkie nagranie. Odniósł się w nim do sobotniego spotkania PiS w Stalowej Woli, gdzie szef klubu, b. minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że Polska nie może wejść do programu SAFE, bo jak ocenił, mechanizm pożyczkowy będzie trzymać „na łańcuchu” państwa prowadzące samodzielną politykę.

W nagraniu szef rządu stwierdził, że PiS nazwoził do Stalowej Woli „partyjniaków”. „Podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk to, że (są to) pieniądze dla Niemców” - powiedział Tusk.

„Postaram się to wytłumaczyć najprościej jak potrafię. Patrzcie mi na usta: 20 miliardów tylko dla tej Huty Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby?” – zwrócił się do polityków PiS premier. Swój wpis również opatrzył zapytaniem: „dotarło, zakute łby?”.

We wtorek szef rządu podkreślił na X, że termin „zakute łby” dotyczył tych, „którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty”. „Tych, którzy robią to w politycznym lub finansowym interesie obcych państw, nazwałbym zdecydowanie mocniej” - dodał.

We wtorkowej rozmowie w Radiowej Trójce rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o słowa premiera, przyznał, że jest to ostry język, choć - jak zauważył - Prawo i Sprawiedliwość też takiego języka używa. - Politycy PiS uruchomili się bardzo aktywnie, by sabotować gigantyczny program modernizacji polskiej armii, wsparcia naszego bezpieczeństwa i zbudowania w Polsce mocy wytwórczych przemysłu zbrojeniowego - powiedział Szłapka.

W poniedziałek na konferencji w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa premier przypomniał, że Huta Stalowa Wola może liczyć na 20 mld zł z programu SAFE. Jak stwierdził, przeciwnicy programu SAFE „działają przeciwko polskiemu interesowi” i bezpieczeństwu kraju. - Przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu. To są pieniądze, które mają służyć w polskiej obronności, polskiemu przemysłowi – powiedział zwracając się do PiS.

Do prezydenta Karola Nawrockiego powiedział: „podpisuj (ustawę wdrażającą program SAFE, PAP), nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los przyszłości bezpiecznej Polski i dziesiątek i setek firm w kraju – powiedział szef rządu. Otoczenie prezydenta zgłasza wątpliwości do kształtu tej ustawy.

W tym tygodniu Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy dotyczącej wdrożenia programu SAFE, a następnie trafi ona do prezydenta. (PAP)