Powołanie pełnomocnika przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej. Funkcję tę ma pełnić sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zostanie ustanowiona na podstawie przepisów ustawy o Radzie Ministrów oraz nowelizacji ustaw dotyczących funkcjonowania administracji rządowej z 9 stycznia 2026 r., która wejdzie w życie 27 lutego. Pełnomocnik ma koordynować działania różnych resortów, współpracować z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem ekspertów. Do jego obowiązków będzie należeć monitorowanie polityki senioralnej państwa i analizowanie projektów rządowych dedykowanych osobom starszym. Ma także inicjować rozwiązania na rzecz seniorów oraz rozpoznawać bariery, z którymi się mierzą osoby starsze. Powinien także realizować współpracę międzynarodową w zakresie polityki senioralnej. Pełnomocnik będzie także mógł powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze lub eksperckie, w tym radę ds. polityki senioralnej. Każdego roku do 15 marca będzie składał rządowi sprawozdanie ze swojej działalności.
Pełnomocnik ma koordynować współpracę ministerstw
Eksperci zwracają uwagę, że powołanie pełnomocnika może poprawić współpracę między resortami w sprawach istotnych dla osób starszych. W latach 2023–2025 istniała funkcja ministra ds. polityki senioralnej, którą pełniła Marzena Okła-Drewnowicz. Jednak po rekonstrukcji rządu w połowie 2025 r. stanowisko zostało zlikwidowane, a była minister od połowy 2025 r. koordynowała politykę senioralną jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Teraz jej pozycja ma być wzmocniona przez ustanowienie jej pełnomocnikiem rządowym.
– Pani minister przejęła realizację dużych projektów na rzecz osób starszych, w tym nowego rządowego programu „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. Do wykonania tego zadania potrzebny jest budżet. Ustanowienie jej pełnomocnikiem rządowym da jej silniejsze umocowanie we współpracy z ministrem finansów. Rząd dostosowuje teraz legislacyjnie strukturę urzędu pani sekretarz stanu, ażeby ją uczynić pełnomocnikiem rządowym, bo to zapewni mocniejszą pozycję prawną i finansową tego urzędu – tłumaczy Wiesława Borczyk – inicjatorka utworzenia i organizatorka Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz członkini Rady ds. Polityki Senioralnej.
Pieniądze na aktywizację seniorów
Projekt „Aktywni Seniorzy – ASY” ma stanowić odpowiedź na potężne wyzwania demograficzne oraz rosnącą potrzebę wzmacniania aktywności społecznej osób starszych w środowiskach lokalnych. Rząd 16 grudnia ub. roku przyjął uchwałę ustanawiającą ten program na lata 2026–2030 i przyznał mu budżet w wysokości 610 mln zł. Zgodnie z założeniami program obejmie m.in. działania na rzecz edukacji seniorów, w tym wzmocnienie uniwersytetów trzeciego wieku, wspieranie różnych form aktywności, m.in. wolontariatu osób starszych, a także rozwój różnych form wsparcia dziennego, w szczególności dziennych domów pobytu i klubów samopomocy, powstałych w ramach programów „Senior wigor” i „Senior+”.
Projekt rozporządzenia ustanawiającego nowego pełnomocnika został skierowany na obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, gdzie – ze względu na krótki termin wejścia w życie tego aktu prawnego – miał zostać przyjęty w trybie obiegowym. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać 27 lutego. ©℗
