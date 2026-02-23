Powołanie pełnomocnika przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej. Funkcję tę ma pełnić sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zostanie ustanowiona na podstawie przepisów ustawy o Radzie Ministrów oraz nowelizacji ustaw dotyczących funkcjonowania administracji rządowej z 9 stycznia 2026 r., która wejdzie w życie 27 lutego. Pełnomocnik ma koordynować działania różnych resortów, współpracować z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem ekspertów. Do jego obowiązków będzie należeć monitorowanie polityki senioralnej państwa i analizowanie projektów rządowych dedykowanych osobom starszym. Ma także inicjować rozwiązania na rzecz seniorów oraz rozpoznawać bariery, z którymi się mierzą osoby starsze. Powinien także realizować współpracę międzynarodową w zakresie polityki senioralnej. Pełnomocnik będzie także mógł powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze lub eksperckie, w tym radę ds. polityki senioralnej. Każdego roku do 15 marca będzie składał rządowi sprawozdanie ze swojej działalności.

Eksperci zwracają uwagę, że powołanie pełnomocnika może poprawić współpracę między resortami w sprawach istotnych dla osób starszych. W latach 2023–2025 istniała funkcja ministra ds. polityki senioralnej, którą pełniła Marzena Okła-Drewnowicz. Jednak po rekonstrukcji rządu w połowie 2025 r. stanowisko zostało zlikwidowane, a była minister od połowy 2025 r. koordynowała politykę senioralną jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Teraz jej pozycja ma być wzmocniona przez ustanowienie jej pełnomocnikiem rządowym.

– Pani minister przejęła realizację dużych projektów na rzecz osób starszych, w tym nowego rządowego programu „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. Do wykonania tego zadania potrzebny jest budżet. Ustanowienie jej pełnomocnikiem rządowym da jej silniejsze umocowanie we współpracy z ministrem finansów. Rząd dostosowuje teraz legislacyjnie strukturę urzędu pani sekretarz stanu, ażeby ją uczynić pełnomocnikiem rządowym, bo to zapewni mocniejszą pozycję prawną i finansową tego urzędu – tłumaczy Wiesława Borczyk – inicjatorka utworzenia i organizatorka Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz członkini Rady ds. Polityki Senioralnej.

Pieniądze na aktywizację seniorów

Projekt „Aktywni Seniorzy – ASY” ma stanowić odpowiedź na potężne wyzwania demograficzne oraz rosnącą potrzebę wzmacniania aktywności społecznej osób starszych w środowiskach lokalnych. Rząd 16 grudnia ub. roku przyjął uchwałę ustanawiającą ten program na lata 2026–2030 i przyznał mu budżet w wysokości 610 mln zł. Zgodnie z założeniami program obejmie m.in. działania na rzecz edukacji seniorów, w tym wzmocnienie uniwersytetów trzeciego wieku, wspieranie różnych form aktywności, m.in. wolontariatu osób starszych, a także rozwój różnych form wsparcia dziennego, w szczególności dziennych domów pobytu i klubów samopomocy, powstałych w ramach programów „Senior wigor” i „Senior+”.

Projekt rozporządzenia ustanawiającego nowego pełnomocnika został skierowany na obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, gdzie – ze względu na krótki termin wejścia w życie tego aktu prawnego – miał zostać przyjęty w trybie obiegowym. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać 27 lutego. ©℗