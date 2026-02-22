Niemiecki gigant chemiczno-farmaceutyczny Bayer przygotowuje się do wypłaty kolejnych miliardów dolarów w związku z pozwami dotyczącymi skutków stosowania herbicydu Roundup. Jak informuje Gazeta Wyborcza, powołując się na Bloomberga, łączna wartość planowanych przez koncern ugód może sięgnąć nawet około 10,5 mld dolarów, czyli mniej więcej 37,6 mld zł. Jak donoszą media, to może być przełom w jednej z najgłośniejszych batalii prawnych ostatnich lat. Kto może otrzymać odszkodowanie za Roundup i czego dotyczy porozumienie z Bayerem?

Fatalny zakup Monsanto? Historia sporów prawnych giganta z Leverkusen

Problemy koncernu rozpoczęły się wkrótce po przejęciu przez niego amerykańskiej spółki Monsanto w 2018 r. za ok. 63 mld dolarów – donosi GW. Wraz z zakupem Bayer przejął również odpowiedzialność za tysiące pozwów związanych z produktem Roundup – popularnym środkiem chwastobójczym zawierającym glifosat.

Czy glifosat powoduje raka? Roundup i zarzuty o chłoniaka nieziarniczego

Część użytkowników produktu twierdzi, że długotrwała ekspozycja na glifosat przyczyniła się do rozwoju chłoniaka nieziarniczego, czyli nowotworu złośliwego układu limfatycznego. Bayer nie zgadzał się z tymi zarzutami i konsekwentnie podkreślał, że liczne instytucje regulacyjne na świecie uznają substancję za bezpieczną przy stosowaniu zgodnym z zaleceniami.

Mimo to fala pozwów w Stanach Zjednoczonych rosła, a sprawy sądowe negatywnie odbiły się na notowaniach giełdowych spółki. Warto podkreślić, że spory dotyczą rynku amerykańskiego, ale Roundup jest dostępny w Polsce.

Kto otrzyma odszkodowanie? 7,5 mld dolarów na ugody zbiorowe w USA

Jak donoszą media, teraz Bayer zmienił podejście do problemu. Planuje kompleksowe porozumienie obejmujące zarówno już toczące się postępowania, jak i potencjalne roszczenia w przyszłości. Największa część środków – około 7,5 mld dolarów – miałaby zostać przeznaczona na ugodę zbiorową dotyczącą spraw prowadzonych przed sądem stanowym w Missouri. Porozumienie ma objąć obecnych powodów oraz osoby, które mogą wnieść pozew w ciągu kolejnych 20 lat.

Na tym nie koniec wydatków koncernu. Bayer planuje dodatkowo przeznaczyć około 3 mld dolarów na indywidualne ugody w sprawach toczących się na terenie USA – donosi serwis. Dotyczą one głównie byłych użytkowników Roundupu, którzy przypisują herbicydowi wywołanie u nich chłoniaka nieziarniczego.

Szczegóły finansowe porozumienia

Ugoda zbiorowa 7,5 mld dolarów Środki przeznaczone na rozwiązanie spraw toczących się przed sądem w Missouri Ugody indywidualne 3 mld dolarów Pieniądze zarezerwowane na zakończenie jednostkowych procesów na terenie całych Stanów Zjednoczonych

67 tysięcy aktywnych pozwów. Ile Bayer już wydał na procesy o Roundup?

Z informacji Bloomberga wynika, że Bayer wypłacił dotąd około 10 mld dolarów w ramach wcześniejszych wyroków i porozumień związanych z Roundupem. Mimo to firma nadal mierzy się z około 67 tys. aktywnych roszczeń w Stanach Zjednoczonych.

Planowana ugoda o wartości ponad 10 mld dolarów może znacząco ograniczyć ryzyko prawne i finansowe spółki, a jednocześnie zakończyć wieloletni spór dotyczący bezpieczeństwa glifosatu. Ostateczne warunki porozumienia oraz decyzje sądu będą kluczowe dla przyszłości jednej z największych firm chemicznych na świecie.

Źródło: