Koniec frankowego El Dorado [RYNEK PRAWNICZY]
W rozmowie pada jednoznaczna diagnoza: rynek wchodzi w nową fazę, w której kluczowe będą kredyty złotowe oparte o WIBOR oraz potencjalna fala sporów wokół kredytów konsumenckich i sankcji kredytu darmowego.
Gość magazynu Jędrzej Jachira tłumaczy, dlaczego WIBOR to zupełnie inna historia niż franki, czemu banki nie mają dziś interesu w kolejnej „wojnie totalnej” oraz gdzie naprawdę może dojść do systemowego wstrząsu.
Rozmowa dotyka także automatyzacji i AI w kancelariach — nie jako mody, lecz warunku przetrwania w masowych sporach finansowych.