11,9 proc. Polaków uważa, że nasz sąsiad powinien wejść do UE jak najszybciej, nawet bez spełnienia wymogów. Ponad jedna piąta z nas w ogóle nie chce widzieć Ukrainy wśród państw członkowskich.
Największy opór wobec wejścia wschodniego sąsiada do Unii mają rolnicy (sprzeciw wyraża 46,6 proc.), ci, którzy uznają własne warunki materialne za złe (35,9 proc.) i respondenci o poglądach prawicowych (33,6 proc.). Co ciekawe, ze wszystkich grup wiekowych najmniej entuzjastyczni wobec perspektywy europejskiej dla Ukrainy są najmłodsi dorośli w wieku 18–24 lata; 32,1 proc. z nich sprzeciwia się akcesji. Największymi optymistami są zaś osoby o poglądach lewicowych (akcesji chce 88,3 proc. tej grupy, w tym 69,9 proc. warunkowo), mieszkańcy wielkich miast (łącznie 77,6 proc.), osoby o wyższym wykształceniu (77,4 proc.) i nieuczestniczące w praktykach religijnych (75 proc.). ©℗
