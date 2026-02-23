11,9 proc. Polaków uważa, że nasz sąsiad powinien wejść do UE jak najszybciej, nawet bez spełnienia wymogów. Ponad jedna piąta z nas w ogóle nie chce widzieć Ukrainy wśród państw członkowskich.

Co pan/pani sądzi na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej
Co pan/pani sądzi na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Największy opór wobec wejścia wschodniego sąsiada do Unii mają rolnicy (sprzeciw wyraża 46,6 proc.), ci, którzy uznają własne warunki materialne za złe (35,9 proc.) i respondenci o poglądach prawicowych (33,6 proc.). Co ciekawe, ze wszystkich grup wiekowych najmniej entuzjastyczni wobec perspektywy europejskiej dla Ukrainy są najmłodsi dorośli w wieku 18–24 lata; 32,1 proc. z nich sprzeciwia się akcesji. Największymi optymistami są zaś osoby o poglądach lewicowych (akcesji chce 88,3 proc. tej grupy, w tym 69,9 proc. warunkowo), mieszkańcy wielkich miast (łącznie 77,6 proc.), osoby o wyższym wykształceniu (77,4 proc.) i nieuczestniczące w praktykach religijnych (75 proc.). ©℗