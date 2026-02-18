Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) na pytanie Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jest ono związane z nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 913 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia br. Wprowadziła ona zmiany w art. 28 ust. 1 pkt 3, który określa, jakie obowiązki musi spełniać podmiot działający na chronionym rynku pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu pracodawca będący ZPChr, a także mający status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ), nie musi obligatoryjnie zapewniać pracownikom doraźnej opieki medycznej (zachowany został wymóg zapewniania opieki specjalistycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych).

W wielu zakładach ten obowiązek był do tej pory realizowany w taki sposób, że miały one gabinet pielęgniarski, a ponieważ obowiązek został zniesiony, część z nich chce go zlikwidować.

- Dla pracodawców taki gabinet oznacza dodatkowe koszty związane chociażby z wynagrodzeniem pielęgniarki, skoro więc doraźna opieka medyczna nie jest już obligatoryjna, nie widzą potrzeby jego dalszego utrzymywania – mówi Edyta Sieradzka.

Pracodawcy mają jednak wątpliwości, czy powinni poinformować o tym wojewodę (jest on organem nadającym status ZPChr i sprawującym kontrolę nad podmiotami, które go posiadają) oraz jakie dokumenty powinni mu przekazać. Zastanawiają się też, czy istnieją jakieś wytyczne dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji gabinetu pielęgniarskiego.

14 dni na wysłanie informacji wojewodzie

Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych w swojej odpowiedzi przywołuje art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji. Przepis ten zakłada, że pracodawca mający status ZPChr lub ZAZ powinien przesyłać wojewodzie półroczne informacje potwierdzające spełnianie ustawowych warunków do jego posiadania, a także dodatkowo informować go o każdej zmianie związanej z ich spełnianiem, w ciągu 14 dni od daty tej zmiany.

Do tego celu służy druk INF-WZ, którego wzór określa załącznik nr 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego ZPChr lub ZAZ oraz sposobu ich przedstawienia (Dz.U. poz. 232). BON wyjaśnia, że zmiany w zakresie opieki medycznej zaznacza się w bloku C informacji INF-WZ, a dokładnie w jego wierszu 11. Natomiast szczegółowy opis zmiany należy umieścić w bloku E. Biuro dodaje przy tym, że jeśli gabinet podlegał zgłoszeniu do innego organu, np. właściwego ze względu na działalność leczniczą, gospodarczą lub praktykę pielęgniarską, to obowiązek powiadomienia o zmianie wynika z odrębnych przepisów normujących tę materię.

Ponadto BON podkreśla, że biorąc pod uwagę ustawowe uprawnienia kontrolne wojewody w zakresie oceny tego, czy ZPChr spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji w okresie sprzed jego zmiany, pracodawca jest zobligowany do przechowywania potwierdzającej to dokumentacji tak, aby w razie kontroli mógł wykazać, że zapewniał doraźną opiekę medyczną pracownikom, gdy wymagały tego przepisy ustawy. Z kolei zagadnienia dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej czy rozliczania leków w przypadku likwidacji gabinetu pielęgniarki nie są unormowane w przepisach ustawy o rehabilitacji i mają charakter branżowy.