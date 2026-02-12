ODPOWIEDŹ: W opisanej sytuacji pracodawca powinien skierować pracownika na badania profilaktyczne. Do czasu ich przeprowadzenia zatrudniony musi być odsunięty od pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jak za czas przestoju.

Zgodnie z art. 229 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom na swój koszt profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:

wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;

okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy;

kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Prawo do wynagrodzenia

Jeśli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy doszło do przeoczenia terminu ważności orzeczenia lekarskiego i nieskierowania pracownika na wymagane badania, pracodawca powinien niezwłocznie wykonać ten obowiązek. Do czasu przeprowadzenia badań musi odsunąć pracownika od pracy. Za okres oczekiwania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za czas przestoju.

Ważne Za czas wykonywania badań, w tym dzień w dniu stawienia się w placówce medycyny pracy, pracownik – zgodnie z art. 229 par. 3 k.p. – zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. ©℗