Wzory umów w sprawie uzyskiwania kwalifikacji przydatnych w wojsku, sposobu i trybu naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego osobom przeznaczonym do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzom obrony terytorialnej, a także sposobu i trybu naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów. Takie m.in. rozwiązania znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który trafił do konsultacji społecznych.

W projekcie znalazło się 21 zaktualizowanych kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. Zalicza się do nich m.in. uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego, autobusu i motorniczego tramwajów, operatorów urządzeń energetycznych, nurków, skoczków spadochronowych, ratowników medycznych czy też tłumaczy, w tym tłumaczy przysięgłych.