Wzory umów w sprawie uzyskiwania kwalifikacji przydatnych w wojsku, sposobu i trybu naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego osobom przeznaczonym do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzom obrony terytorialnej, a także sposobu i trybu naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów. Takie m.in. rozwiązania znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który trafił do konsultacji społecznych.
W projekcie znalazło się 21 zaktualizowanych kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. Zalicza się do nich m.in. uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego, autobusu i motorniczego tramwajów, operatorów urządzeń energetycznych, nurków, skoczków spadochronowych, ratowników medycznych czy też tłumaczy, w tym tłumaczy przysięgłych.
Nowe rozporządzenie jest efektem wydania ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 ze zm.). Do czasu wydania niniejszego projektu będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 19 kwietnia 2024 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689).
Armia płaci za zdobyte kwalifikacje
Zgodnie z art. 318 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825 ze zm.) osoby przeznaczone do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej mogą być kierowane do odbycia szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. Do odbycia szkolenia (kursu) kieruje szef wojskowego centrum rekrutacji. Szkolenia prowadzą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z którymi szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zawarł umowę na realizację tego typu kursów. Czas trwania szkolenia może wynosić do 3 miesięcy i może być realizowany w czasie wolnym od pracy. Z kolei uczestnikom szkolenia będącym pracownikami przysługuje zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dojazd, a także wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć. Koszty tych szkoleń są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
Trzy lata służby do otrzymania rekompensaty
Z kolei żołnierzom obrony terytorialnej, którzy pełnili służbę przez okres co najmniej 3 lat na stanowiskach służbowych lub w funkcjach wojskowych odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed powołaniem do tej służby lub w jej trakcie, wypłaca się zwaloryzowany ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.
