W praktyce oznacza to mniejsze koszty organizacyjne, mniej dokumentów oraz większą swobodę w kształtowaniu struktury zatrudnienia. Zmiany obejmują zarówno warunki uzyskania i utrzymania statusu ZPCh, jak i katalog podmiotów uprawnionych do ulg.
Nowe regulacje wchodzą w życie w pakiecie i obejmują kilka obszarów jednocześnie: opiekę medyczną w zakładach chronionych, strukturę zatrudnienia w ZAZ, okresy przejściowe przy niespełnianiu wskaźników oraz zasady obniżania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakład pracy chronionej – ograniczenie obowiązków medycznych
Do tej pory zakład pracy chronionej, aby uzyskać lub zachować status, musiał zapewniać pracownikom:
- doraźną opiekę medyczną,
- specjalistyczną opiekę medyczną,
- poradnictwo,
- usługi rehabilitacyjne.
Po zmianach z katalogu znika obowiązek organizowania opieki doraźnej. Zakład pracy chronionej oraz zakład aktywności zawodowej muszą zapewniać wyłącznie:
- specjalistyczną opiekę medyczną,
- wsparcie doradcze,
- rehabilitację.
Oznacza to, że pracodawca nie musi już utrzymywać punktu pierwszej pomocy z personelem medycznym ani zawierać dodatkowych umów tylko na potrzeby doraźnej obsługi pracowników. W praktyce obniża to stałe koszty działalności i zmniejsza ryzyko utraty statusu z powodów formalnych.
Zakład aktywności zawodowej – wyższy udział osób z umiarkowanym stopniem
Istotna zmiana dotyczy wskaźników zatrudnienia w ZAZ. Limit udziału osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności został podniesiony z 35 do 55 procent.
W konsekwencji zakład aktywności zawodowej może oprzeć większość zatrudnienia na osobach z umiarkowanym stopniem, a mniejszy udział muszą stanowić osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ułatwia to rekrutację, stabilizuje obsadę stanowisk i ogranicza ryzyko niespełnienia warunków ustawowych.
Zmiana ma charakter systemowy – dotyczy wszystkich ZAZ w kraju.
Sześć miesięcy na uzupełnienie braków kadrowych
Wydłużony został również okres zwolnienia z obowiązku spełniania wskaźnika zatrudnienia. Dotychczas wynosił on 3 miesiące. Po nowelizacji jest to 6 miesięcy.
Jeżeli zakład aktywności zawodowej czasowo spadnie poniżej wymaganego poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, przez pół roku zachowuje status i prawo do finansowania. W tym czasie może prowadzić rekrutację bez sankcji administracyjnych.
Więcej pieniędzy z samorządów dla ZAZ
Samorządy zyskały możliwość zwiększania maksymalnych środków na dofinansowanie działalności ZAZ:
- ze środków własnych,
- z pieniędzy przeznaczonych pierwotnie na inne zadania.
To daje jednostkom samorządu terytorialnego narzędzie do reagowania na problemy finansowe konkretnych zakładów i utrzymania ich działalności.
Obniżenie wpłat na PFRON – wniosek zamiast automatu
Zmienia się mechanizm przekazywania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Dotychczas sprzedający był zobowiązany do wystawiania informacji automatycznie przy każdej transakcji.
Po zmianach:
- informacja przekazywana jest wyłącznie na wniosek nabywcy,
- wniosek można w każdej chwili odwołać,
- po otrzymaniu wniosku sprzedający wystawia informację niezwłocznie po zapłacie,
- najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności.
W praktyce ogranicza to liczbę dokumentów generowanych przez firmy i upraszcza obsługę księgową.
Kto korzysta z obniżenia wpłat na PFRON?
Nowe przepisy precyzują, że z obniżenia wpłat mogą korzystać pracodawcy zatrudniający odpowiedni odsetek osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu.
Z obowiązku wpłat na PFRON zwolnione są podmioty, które:
- zatrudniają co najmniej 25 pracowników,
- wykazują minimum 6 procent osób z niepełnosprawnościami.
Dla szkół, przedszkoli oraz placówek wychowawczo-opiekuńczych wskaźnik ten wynosi 2 procent.
