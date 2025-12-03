Jeżeli będą zgłoszenia – będziemy interweniować. Natomiast nie planujemy żadnych zmasowanych akcji kontrolnych. Natomiast jeżeli pracownik zamiast pracować w dwie z trzech niedziel handlowych, faktycznie będzie pracował we wszystkie trzy, jesteśmy w stanie to zweryfikować nawet po fakcie. To nie jest tak, że kontrole muszą być wykonywane dokładnie w daną niedzielę, żeby potwierdzić wykonywanie pracy niezgodnie z przepisami. Wszystkie naruszenia wynikające ze stosunku pracy zostawiają ślad – przede wszystkim w dokumentacji, w tym przypadku ewidencji czasu pracy.

Czy PIP ma już gotowy plan kontroli na przyszły rok i co będzie jego priorytetem?

Tak, mamy plany kontrolne. Ale biorąc pod uwagę wszystkie zmiany, które nas czekają, i to, że skargi determinują naszą pracę, z góry zakładam, że to właśnie skargi będą naszym priorytetem. Co roku wpływa do nas ok. 50 tys. skarg, co przekłada się na ok. 80 tys. zagadnień skargowych. Na pewno będziemy ograniczać liczbę kontroli planowych do ok. 50 tys. Dlatego, że chcemy położyć szczególny nacisk na działalność informacyjno-edukacyjną. Czy uda się zrealizować pełen plan kontroli? Obawiam się, że nie. Priorytetem będzie reagowanie na skargi. Już w tym roku mamy sygnały z każdego okręgu, że liczba skarg znacząco rośnie. Biorąc pod uwagę to, co słyszymy – wiele osób dosłownie odlicza dni w kalendarzu do 1 stycznia, licząc na to, że inspekcja dostanie prawo do przekształcania umów cywilnoprawnych – spodziewamy się wzrostu liczby skarg. Myślę, że skargi zdominują naszą pracę w stopniu, którego jeszcze nie doświadczyliśmy.

Projekt, który ma zreformować PIP, nadal nie wyszedł z rządu. Czy liczy pan na to, że ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tym roku?

Tak, liczę na to, że ustawa zostanie uchwalona. Ale być może nie nastąpi to w tym roku. Mamy opóźnienie, kalendarz sejmowy jest bardzo napięty. Samo ministerstwo przyznaje, że nie da się tego zrobić w obecnym roku – mówią o kilkutygodniowym poślizgu. Dlatego zakładam, że możliwy termin to początek przyszłego roku.

Czy spodziewał się pan aż tak dużego oporu wobec projektu?

Tak, spodziewaliśmy się tego oporu. Ta propozycja – przekształcania umów cywilnoprawnych w drodze decyzji – pojawiała się już wcześniej. W 2012 r. był projekt poselski PiS, w 2021 r. projekt Lewicy. Każdy z tych projektów spotkał się z dużą krytyką i oporem ze strony pracodawców. Co roku, od bardzo dawna, główny inspektor pracy apeluje o to, żeby inspekcja miała skuteczne narzędzia do walki z nadużyciami i patologiami. Bo nam chodzi właśnie o nadużycia i patologie. Nie chcemy likwidować wszystkich umów cywilnoprawnych. Nie chcemy likwidować polskiej przedsiębiorczości. Traktujemy polskich przedsiębiorców jak partnerów. Ale chcemy mieć narzędzie do walki z tymi pracodawcami, którzy całkowicie lekceważą prawo i nadużywają umów cywilnoprawnych. A takie sytuacje się zdarzają. Nie możemy tolerować zachowań sprzecznych z prawem. Oczywiście nie będziemy kwestionować umów cywilnoprawnych tam, gdzie są stosowane prawidłowo. Nie chcemy zlikwidować wszystkich umów cywilnoprawnych – one są potrzebne. Gdyby ustawodawca uznał je za zbędne, dążyłby do ich wyeliminowania z kodeksu cywilnego – umowy zlecenia, świadczenia usług czy dzieła. Tak się nie dzieje, więc nikt z nas nie chce, by te umowy zniknęły. One mają swoje miejsce.

Czy ostateczny projekt może wprowadzić jeszcze jakieś ustępstwa na rzecz pracodawców? Bo w ostatniej wersji np. ograniczono okres wstecznego ustalenia istnienia stosunku pracy do trzech lat.

Tak, rzeczywiście to było konkretne wyjście naprzeciw pracodawcom. Dotąd nie było przepisu, który by to jednoznacznie przesądzał. Były różne interpretacje. Niezależnie od tego, jaki okres ostatecznie zostanie wpisany do ustawy, inspektor pracy i tak będzie mógł ustalić istnienie stosunku pracy wstecz tylko w takim zakresie, w jakim zdoła dokonać faktycznych ustaleń, potwierdzających, że konkretna osoba pracowała w określonych warunkach. To nie jest prosty ani automatyczny proces. Także orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie jest bardzo rozbieżne.

To pokazuje, jak trudna jest materia, z którą się mierzymy, i jak trudne będzie zadanie, które jako inspektorzy dostaniemy. Dlatego bardzo mocno postulujemy, by przyjrzeć się definicji stosunku pracy. Może warto powołać zespół z udziałem strony społecznej – związków zawodowych, pracodawców, przedstawicieli nauki – i usiąść wspólnie, by przygotować taką definicję stosunku pracy, która będzie jasna, czytelna, zrozumiała dla każdego i nie będzie budziła wątpliwości. To byłby duży przełom. Oczywiście wiązałoby się to ze zmianą w kodeksie pracy – byłaby to zmiana fundamentalna. Ale wszystkim nam zależy na tym, by prawo było jasne i czytelne. Żeby zwykły pracownik czy pracownica potrafili zrozumieć, czy pracują na podstawie umowy o pracę czy zlecenia.

Bardzo duży sprzeciw wśród pracodawców wzbudziła też natychmiastowa wykonalność decyzji inspektora. Czy jest szansa, że w tym zakresie coś jeszcze się zmieni?

Tak, te obawy były duże. I rzeczywiście w ostatniej wersji projektu pojawiły się ustępstwa. Bardzo się z nich cieszę, bo – tak jak sąd – główny inspektor pracy będzie mógł uchylić rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, jeżeli uzna, że mogłoby to spowodować istotne i nieodwracalne skutki dla pracodawcy czy potencjalnego pracownika. Ale trzeba pamiętać o czymś, o czym często się zapomina: mówi się tylko o liczbie kontroli i decyzji. Tymczasem, żeby decyzje przekształceniowe były skuteczne, trzeba przeprowadzić rekontrolę. Nie ma znaczenia, czy taka decyzja będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności, czy krótki termin wykonania – najważniejsze dzieje się później, gdy inspektor wraca po określonym czasie i sprawdza, czy coś się zmieniło. Musi minąć czas, realizacja tej decyzji będzie wymagała realnych działań po stronie pracodawcy.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że dziś zastanawiamy się nad liczbą decyzji dotyczących przekształcania umów cywilnoprawnych, ale w mojej ocenie spektakularne efekty pojawią się przy decyzjach ustalających istnienie stosunku pracy tam, gdzie osoby pracują na czarno.

Obecnie w co piątej kontroli stwierdzaliśmy fakt nielegalnego zatrudnienia. W przypadku cudzoziemców – w co trzeciej. Sam fakt, że będziemy mogli wydać decyzję wobec osoby, która dziś nie ma żadnych praw, jest krokiem milowym.

W projekcie ustawy przewidziano też dodatkowe środki dla inspekcji. Czy ten budżet realnie pomoże?

Ministerstwo podaje, że powinniśmy skontrolować 151 700 podmiotów, z czego 3200 zatrudnia więcej niż 10 ubezpieczonych. To są ogromne liczby. Nawet jeśli dostaniemy nowe etaty, trzeba pamiętać, że aplikacja inspektorska trwa rok. Świeżo zatrudniony inspektor nie może od razu prowadzić najtrudniejszych kontroli. Doświadczenie na stanowisku inspektora pracy jest kluczowe, potrzebujemy kilku lat, by dobrze wyszkolić naszą kadrę. Bez wzrostu budżetu inspekcji nie ma możliwości, byśmy podołali nowym obowiązkom. Potrzebujemy pieniędzy, żeby przyciągnąć jak najlepszych ludzi i być instytucją jak najbardziej profesjonalną. I po prostu musi nas być więcej – już dziś PIP pracuje na granicy wyczerpania.

W zeszłym roku przeprowadziliśmy 62 tys. kontroli, wydaliśmy 232 tys. decyzji bhp – często bardzo kosztownych dla pracodawców. Odwołań było niewiele, raptem kilka procent. Pracodawcy wiedzą, że inspektor potrafi uzasadnić konieczność tych decyzji.

Tak samo będzie przy decyzjach przekształcających umowy cywilnoprawne. Myślę, że sporów i odwołań będzie relatywnie niewiele. Ale pieniądze są kluczowe – mówimy o wymianie danych z ZUS i KAS, nowym systemie informatycznym. ZUS i KAS są dużo nowocześniejsze, jeśli chodzi o infrastrukturę do czynności kontrolnych. Chcemy być urzędem na miarę XXI w.

Do czego konkretnie mają posłużyć dane z ZUS i KAS?

Chodzi o to, żeby lepiej typować kontrole. Te 200 planowanych kontroli opartych na analizie ryzyka to mają być „strzały w dziesiątkę” – przeprowadzone tam, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, że dochodzi do nadużyć i obchodzenia prawa.

ZUS chwali się ostatnio 93-proc. skutecznością, jeśli chodzi o dobór podmiotów do kontroli. Jeżeli wspólnie przygotujemy model analizy ryzyka, liczę na to, że będziemy mieli podobny wskaźnik.

To oznacza, że uczciwy pracodawca nie spotka inspektora na swojej drodze – bo pójdziemy tam, gdzie jesteśmy realnie potrzebni. Taki jest cel ustawy: iść tam, gdzie dochodzi do obchodzenia przepisów, a uczciwy przedsiębiorca będzie mógł odetchnąć z ulgą.

Jakie nowe zadania będą wyzwaniem dla inspekcji w następnym roku?

W ostatnich latach liczba zadań nałożonych na inspekcję cały czas rośnie. W ustawie o układach zbiorowych pracy dostaliśmy nową funkcję – mamy wnosić akty oskarżenia. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, nie mamy tradycji działania w takiej roli.

Implementacja unijnej dyrektywy o likwidacji luki płacowej nałoży na nas wiele kolejnych obowiązków. Zgadzam się z prof. Arkadiuszem Sobczykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że to jest najbardziej daleko idąca zmiana przepisów. Przy niej reforma ustawy o PIP wydaje się stosunkowo małą zmianą, jeśli chodzi o rynek pracy. Inspekcja będzie miała obowiązek szkolenia przedsiębiorców zatrudniających do 250 pracowników, a pracodawcy będą mogli zapraszać nas do wspólnej oceny wynagrodzeń.

Przed nami też wdrożenie dyrektywy platformowej, przewidującej domniemanie zatrudnienia na etacie pracowników platform cyfrowych. Jeśli taki zapis znajdzie się w ustawie implementującej dyrektywę do polskiego porządku prawnego, inspektor pracy będzie miał komfortową sytuację – to podmiot kontrolowany będzie musiał udowodnić, że praca na kontrakcie na rzecz platformy cyfrowej nie jest stosunkiem pracy, a nie odwrotnie. ©℗