Według źródła zmienione sformułowanie różni się zasadniczo od poprzedniego i nie przewiduje ograniczeń dla armii. „Słowa o »ograniczeniu do poziomu 600 tysięcy« zostały w zasadzie usunięte. Zamiast nich pojawiło się słowo »pozostaje« i dalsza część zdania w zmienionej redakcji. A słowo »pozostaje« nie ma nic wspólnego ze słowem »ogranicza się«” – wyjaśnił rozmówca.

"Financial Times": Ukraina zgodziła się na ograniczenie liczebności swoich sił zbrojnych do 800 tys. żołnierzy.

Wcześniej we wtorek kijowski korespondent dziennika „Financial Times” Christopher Miller, powołując się na wysokich rangą urzędników z otoczenia ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że Ukraina zgodziła się na ograniczenie liczebności swoich sił zbrojnych do 800 tys. żołnierzy.

Jak przypomniał „Financial Times”, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow już zasygnalizował, że Rosja odrzuci zmodyfikowany plan pokojowy, jeśli nie weźmie on pod uwagę od dawna wysuwanych przez nią żądań. Przedstawiony Zełenskiemu w zeszłym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy USA uznano za idący zbyt mocno na rękę Rosji i w efekcie prowadzonych przez weekend rozmów został on zmodyfikowany.