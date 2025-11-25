Hetman poinformował na konferencji prasowej, że wniosek o procedowanie w PE tzw. szybką ścieżką klauzul ochronnych do umowy z Mercosurem pojawił się w poniedziałek.

- A to by oznaczało, że bez jakiejkolwiek debaty, dyskusji, możliwości składania poprawek w tym tygodniu, natychmiast, mielibyśmy te klauzule ochronne w Parlamencie Europejskim przyjąć. W dniu wczorajszym powiedzieliśmy stanowczo „nie” jako delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej. Osobiście napisałem list do wszystkich posłanek i posłów Europejskiej Partii Ludowej (do której należą KO i PSL - PAP), argumentując, dlaczego musimy w normalnym trybie przeprocedować te klauzule ochronne do umowy - powiedział europoseł.

Jak dodał, chodzi o „sprawiedliwe i uczciwe zasady konkurowania wzajemnego dla wszystkich, których ta umowa dotyczy”.

Nie będzie szybkiej ścieżki procedowania umowy z Mercosur

- Ta cała presja spowodowała, że dzisiaj wnioskodawcy, którzy chcieli tej szybkiej ścieżki, wycofali się z tego, abyśmy dzisiaj na sesji plenarnej głosowali ten wniosek. A to oznacza, że jednak w sposób normalny, spokojny, szanując tych, których ta umowa ma dotyczyć, a przede wszystkim szanując posłów do Parlamentu Europejskiego, będziemy mogli nad tymi klauzulami ochronnymi w normalny sposób popracować - powiedział Hetman.

Jak podkreślił, była to "wewnętrzna presja, którą nałożyliśmy na kierownictwo EPL. - Przekonaliśmy wiele innych delegacji narodowych w Europejskiej Partii Ludowej do tego, aby tego wniosku nie popierać, i takie deklaracje dzisiaj otrzymaliśmy. Te deklaracje, jak rozumiem, dotarły także do wnioskodawców, którzy, bojąc się przegranej, wycofali ten wniosek - powiedział.

Hetman: będziemy składać poprawki zabezpieczające rolników

Europoseł PSL poinformował też, że jego delegacja będzie składała poprawki do umowy, m.in. „takie, które będą zabezpieczały rolników”.

Hetman skomentował też słowa europosłów PiS z wcześniejszej konferencji prasowej, że to pod presją delegacji PiS do PE Europejska Partia Ludowa wycofała się z pilnego wniosku w sprawie umowy z Mercosurem. - Kompletnie nic nie zrobili w tej sprawie i nic nie robią od wielu miesięcy. Przecież jasne jest, że zarówno dla posłów PiS, jak i Konfederacji najlepszą sytuacją byłoby, aby ta umowa weszła w życie w jak najgorszej wersji dla polskich i europejskich rolników. No bo wtedy będą mieli to paliwo polityczne, które będą wykorzystywali w naszej wewnętrznej polityce krajowej - powiedział polityk PSL.

Parlament Europejski: głosowanie dotyczące hamulca bezpieczeństwa do umowy UE z Mercosurem odwołane

We wtorek na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu miało się odbyć głosowanie w sprawie rozpatrywania w trybie pilnym rozporządzenia ustanawiającego tzw. hamulec bezpieczeństwa do umowy UE z Mercosurem. Na chwilę przed głosowaniem przewodnicząca PE Roberta Metsola poinformowała, że wniosek w tej sprawie został wycofany.

Według europosłów KO wycofanie wniosku przez EPL to efekt zabiegów m.in. Polaków i Francuzów z ich grupy. Polscy eurodeputowani zapowiedzieli poprawki.

Przegłosowanie wniosku pozwoliłoby na przyjęcie rozporządzenia jeszcze w tym tygodniu, co w efekcie przyspieszyłoby proces zatwierdzania całej umowy handlowej.

Umowa z Mercosur - co to jest

Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Za sprawą proponowanego hamulca bezpieczeństwa preferencje te będzie można wycofać, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)