rozwiń

Dziś (niedziela 23.11) nadal obowiązują żółte ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami, a w górach i na pogórzu śnieg jest ciężki i mokry. Służby apelują o ostrożność i ograniczenie podróży w najtrudniejszych godzinach.

Śnieżyce nad Polską: druga fala jeszcze trwa, ale to tylko cisza przed kolejnym uderzeniem

Nad Polską przechodzi dziś kolejny front z wilgotnym powietrzem z południa Europy. Śnieg pada na dużym obszarze południa oraz wschodniej połowy kraju, a miejscami przyrost pokrywy ma wynieść kilka–kilkanaście centymetrów. Najdłużej opady utrzymają się na północnym wschodzie.

Największy problem nie jest już sam śnieg, tylko to, co robi na drogach i w energetyce: mokry puch łamie gałęzie, zrywa linie i zamienia jezdnie w lodowisko. W ostatnich dobach strażacy na Podkarpaciu i w Małopolsce wyjeżdżali do setek interwencji, a w wielu miejscach notowano lokalne przerwy w prądzie. Więcej na ten temat w artykule: Już 3 tys. interwencji strażaków w całej Polsce od rana. Służby ostrzegają

Gdzie jest najgorzej teraz? IMGW wydał alerty dla tych województw

IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. W praktyce oznacza to realne ryzyko utrudnień komunikacyjnych i zagrożenia dla zdrowia. Alerty obejmują głównie pas południowo-wschodni oraz fragment Mazowsza.

Żółte ostrzeżenia IMGW obowiązują m.in. w:

  • Małopolsce (zwłaszcza północne powiaty, a na południu miejscami ostrzeżenia wyższego stopnia),
  • Podkarpaciu (północ województwa i strefy podgórskie),
  • Świętokrzyskiem (bez krańców zachodnich i pn.-zach.),
  • Lubelskiem (południe),
  • Mazowieckiem (rejon Radomia i okolic).

W tych miejscach śnieg może dać przyrost pokrywy rzędu 10–15 cm w krótkim czasie, a lokalnie więcej – szczególnie tam, gdzie opad idzie na przemian z marznącym deszczem.

Pogodowy armagedon w Polsce. Co nowego [12:15]

12:15 – IMGW podtrzymuje ostrzeżenia 1. stopnia na niedzielę i zapowiada, że w nocy strefa opadów może się rozszerzać na kolejne powiaty wschodniej Polski. Jeśli front „zawieśnie” nad regionem, przyrost śniegu będzie szybszy, a drogi mogą stać się nieprzejezdne w ciągu godzin.

Naukowcy odkryli anomalię we krwi osób z COVID-19. Może tłumaczyć przewlekłe objawy
Naukowcy odkryli anomalię we krwi osób z COVID-19. Może tłumaczyć przewlekłe objawy

Zobacz również

Trzecia fala śnieżyc nadejdzie 25 i 26 listopada. To wtedy grozi prawdziwy paraliż

Synoptycy są zgodni co do jednego: prawdziwy test zimy dopiero przed nami. W nocy z wtorku na środę (25/26.11) wejdzie kolejny niż z południa i rozpocznie się trzecia fala opadów – potencjalnie najsilniejsza z dotychczasowych.

Modele różnią się szczegółami, ale oba wskazują duże sumy śniegu:

  • GFS: zwykle 5–20 cm na południu, w centrum i części zachodu,
  • ECMWF: nawet 10–30 cm na południu, w centrum i na północnym wschodzie.

To oznacza, że śnieżyca nie będzie lokalnym epizodem w górach. Może zatrzymać ruch w miastach i na głównych trasach – zwłaszcza jeśli opad zbije się z wiatrem i spadkiem temperatury poniżej zera.

Śnieżyce nad Polską: Najbardziej zagrożone regiony - południe, wschód i środek kraju

Jeśli szukasz odpowiedzi „gdzie uderzy najmocniej”, to scenariusz jest dziś dość czytelny. Największe ryzyko kumulacji śniegu i kłopotów logistycznych będzie w pasie od Karpat po Mazowsze.

Najtrudniej może być w:

  • Małopolsce i na Podkarpaciu – szczególnie obszary podgórskie i górskie,
  • południu Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego,
  • centrum kraju (tam, gdzie mróz wejdzie po deszczu),
  • północnym wschodzie – tu śnieg ma utrzymać się najdłużej.

W górach – zwłaszcza w Tatrach i Beskidach – opad może być jeszcze większy, a widzialność może spadać do kilkuset metrów.

Nowe badania: paracetamol może zaburzać rozwój zarodka i obniżać szanse na ciążę
Nowe badania: paracetamol może zaburzać rozwój zarodka i obniżać szanse na ciążę

Zobacz również

Jaka pogoda w tygodniu 24-30 listopada 2025. Najpierw deszcz, potem mróz i gołoledź

To jest ten moment, którego kierowcy boją się najbardziej: śnieg przeplata się z deszczem, a po kilku godzinach wszystko zamarza. Takie przejście oznacza gołoledź, czarny lód i gwałtowny wzrost liczby kolizji.

Dlatego najbliższe dni mogą wyglądać tak:

  • najpierw opady śniegu / deszczu ze śniegiem,
  • potem krótka odwilż,
  • a po niej nagły spadek temperatur i zamarzanie mokrych nawierzchni.
śnieg w Przemyślu
ikona lupy />
Przemyśl pod śniegiem / PAP / Darek Delmanowicz

Co to oznacza w praktyce: drogi, prąd, kolej i szkoły

Służby nie straszą dla sportu. Przy tak mokrym śniegu skutki bywają szybkie i kosztowne:

  • drogi lokalne mogą zostać zasypane w 1–2 godziny,
  • opóźnienia i wstrzymania pociągów są realne w strefie najsilniejszego opadu,
  • ciężki śnieg może zrywać linie energetyczne i powodować awarie ogrzewania,
  • w górach możliwe są zawieje i zamiecie, które odcinają całe miejscowości.

Jeśli masz możliwość przełożenia dłuższej podróży na środę-czwartek (26–27.11), to może być najlepsza decyzja tego tygodnia.

Jak lekarze rozpoznają ukryty alkoholizm? Cztery pytania, które otwierają całą diagnozę
Jak lekarze rozpoznają ukryty alkoholizm? Cztery pytania, które otwierają całą diagnozę

Zobacz również

Dlaczego IMGW mówi o „ostrożności”, a nie o lekkiej zimie?

Ostrzeżenie 1. stopnia to nie „żółta ciekawostka”. IMGW wskazuje, że warunki mogą być niebezpieczne i przynieść straty materialne, a poruszanie się w takim opadzie – szczególnie samochodem – jest po prostu ryzykowne. Właśnie dlatego zalecenie brzmi: śledź komunikaty i nie ignoruj ostrzeżeń, nawet jeśli śnieg pada „tylko” w kilku województwach.