Nowy dzień wolny od pracy od 2025 roku – co to oznacza dla pracowników?

Od 2025 roku kalendarz dni wolnych od pracy w Polsce zostanie rozszerzony o kolejną datę. Uchwalone zmiany to efekt nowelizacji przyjętej przez Sejm w listopadzie 2024 r. i podpisanej przez prezydenta pod koniec grudnia. Przepisy weszły w życie 1 lutego 2025 r.

Wigilia oficjalnie dniem wolnym od pracy – jak zmieni się grudniowy kalendarz?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją 24 grudnia – Wigilia – stanie się ustawowo wolnym dniem dla wszystkich pracowników, również tych zatrudnionych w handlu. To duże zmiany i ułatwienia dla większej części aktywnych zawodowo Polaków. W dotychczasowej praktyce część firm sama skracała w ten dzień czas pracy lub całkowicie zwalniała pracowników, a inni ratowali się urlopem wypoczynkowym. Teraz rozwiązania te staną się zbędne – nowe przepisy obejmą wszystkich zatrudnionych.

Dlaczego rząd zdecydował się na dodatkowy dzień wolny od pracy?

Decyzja parlamentarzystów została uzasadniona szczególną rangą Wigilii w polskiej kulturze. Podkreślano, że dla wielu rodzin jest to czas równie ważny jak święta Bożego Narodzenia, a obowiązki zawodowe często uniemożliwiają swobodny udział w wigilijnych przygotowaniach, zwłaszcza osobom, które muszą dojechać z odległych miejsc.

Zmiany w handlu: trzy niedziele przed Wigilią będą handlowe

Nowe regulacje dotyczą również tzw. niedziel handlowych. Wprowadzono zasadę, że trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe, jednak z ograniczeniem – pracownikom handlu nie będzie można zlecić pracy w więcej niż dwóch grudniowych niedzielach. Poprawka ta została włączona do ustawy na etapie prac senackich. W efekcie od 2025 r. końcówka roku przyniesie zarówno więcej czasu na świąteczne przygotowania, jak i większe wsparcie dla pracowników, dla których grudzień dotąd był wyjątkowo intensywnym okresem zawodowym.