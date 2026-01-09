Rzecznik prezydenta przekazał po spotkaniu, że Nawrocki i Tusk rozmawiali o warunkach pokoju na Ukrainie, a także o współpracy „w kwestiach najbardziej istotnych dla Rzeczpospolitej, w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa”.

Jak mówił, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, która – jak zaznaczył – graniczy z broniącą się przed Rosją Ukrainą, „mamy mieć takie samo zdanie i pan prezydent oraz pan premier to wspólne zdanie wyrażają i także potwierdzili je podczas dzisiejszego spotkania”.

Premier: razem z prezydentem będziemy się starali kształtować jedną linię w sprawach bezpieczeństwa

Po rozmowie w Pałacu Prezydenckim szef rządu poinformował, że mówił Karolowi Nawrockiemu o okolicznościach dotyczących rozmów o przyszłym pokoju na Ukrainie i zobowiązań państw „koalicji chętnych” po zawieszeniu broni.

Podkreślił, że bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależy od tego, jak zakończy się wojna i jaka będzie pozycja i sytuacja Ukrainy w czasie negocjacji i po wojnie.

Premier powiedział, że obaj z prezydentem zgadzają się z tym, że kwestie Ukrainy, Rosji i bezpieczeństwa Polski powinny być wyłączone ze sporów politycznych. - To musi być absolutnie nasze wspólne działanie. Zarówno w sprawach, gdzie głos ma prezydent, jak i w tym wszystkim, co robi polski rząd, będziemy starali się z prezydentem Nawrockim kształtować jedną linię całego państwa polskiego w sprawach bezpieczeństwa - zapewnił Tusk.(PAP)