Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych podlega rekompensacie określonej szczegółowo przez ustawodawcę w art. 1511 k.p. Zgodnie jego treścią za pracę wykonywaną po przekroczeniu dziennego wymiaru czasu pracy pracownikowi należy się oprócz normalnego wynagrodzenia także dodatek (normalne wynagrodzenie + dodatek). Wysokość tego dodatku może być różna i wynosić:

100 proc. wynagrodzenia – jeśli godziny nadliczbowe przypadają w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy lub w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto,

50 proc. wynagrodzenia – jeśli godziny nadliczbowe przypadają w każdym innym dniu.

Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami oraz z orzecznictwem Sądu Najwyższego, w tym wyroku z dnia 18 lipca 2006 roku (sygn. akt I PK 40/06), nawet jeśli pracodawca ustaliłby, że wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wypłacone zostanie w formie premii uznaniowej, to jednak nie zwalnia go to z obowiązku zapłaty za pracę faktycznie wykonaną w tych godzinach.

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny? Kalkulator

Jak zatem obliczyć, jakie wynagrodzenie przypadnie pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych?

Wynagrodzenie normalne

Aby obliczyć normalne wynagrodzenie za nadgodziny trzeba ustalić, co mieści się w pojęciu „normalnego wynagrodzenia”. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przez normalne wynagrodzenie należy rozumieć takie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Zatem składa się ono z wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia, takich jak dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, czy premia stała.

Aby obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny należy miesięczne normalne wynagrodzenie, uwzględniające inne składniki wynagrodzenia (przyjmijmy jako W) podzielić przez wymiar czasu pracy, dzięki czemu otrzymamy stawkę za jedną godzinę (przyjmijmy SG), a następnie pomnożyć wynik przez liczbę godzin nadliczbowych (przyjmijmy nGN).

Normalne wynagrodzenie za nadgodziny = W/SG x nGN

Poza normalnym wynagrodzeniem z tytułu pracy w nadgodzinach pracownik otrzymuje także dodatek, stanowiący 100 lub 50 proc. wynagrodzenia. Wynagrodzenie, które stanowi podstawę do obliczania dodatku, obejmuje natomiast wynagrodzenie pracownika, które wynika z jego osobistego zaszeregowania określoną stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli jednak taki składnik nie został wyodrębniony podczas ustalania warunków wynagrodzenia, podstawą do obliczania dodatku za nadgodziny jest 60 proc. wynagrodzenia.

Rozliczenie nadgodzin 2026 – ile otrzyma pracownik łącznie

Obliczmy zatem na przykładzie pana Jana, ile otrzyma pracownik łącznie wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, a zatem z uwzględnieniem normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny.

Przykład Pan Jan otrzymuje wynagrodzenie 4500 zł, przysługuje mu także dodatek stażowy w wysokości 500 zł. W listopadzie z tytułu godzin nadliczbowych pracował 2 godziny w dniu roboczym i 8 godzin w święto. W miesiącu przypadły 144 godziny pracy. Ile normalnego wynagrodzenia otrzyma?

4500 zł + 500 zł / 144 = 34,72

34,72 zł x 10 h = 327,10 zł

A jaka wysokość dodatku mu się należy? Wynagrodzenie, wynikające z osobistego zaszeregowania wynosi 4500 zł.

4500 zł / 144 h = 31,25 zł

Dodatek za 2 h w dniu roboczym 2 x 31,25 zł x 50 proc. = 31,25 zł

Dodatek za 8 h w święto 8 x 31,25 zł = 250 zł

Dodatek razem 31,25 zł + 250 zł = 281,25 zł

Przykład Pan Jan za przepracowane nadgodziny otrzyma zatem 327,10 zł z tytułu wynagrodzenia normalnego i 281,25 zł z tytułu dodatku.

Czas wolny za nadgodziny – kiedy się należy?

Z tytułu nadgodzin pracownik ma także prawo do czasu wolnego. Zgodnie z art. 1512 k.p. w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracownikowi na jego pisemny wniosek czasu wolnego w wymiarze tym samym, co czas przepracowany. Czas wolny może zostać też udzielony przez samego pracodawcę, przy czym jego wymiar jest wówczas o połowę wyższy niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.

Co ważne, w razie skorzystania z czasu wolnego z tytułu nadgodzin, pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

FAQ

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?

Aby obliczyć wynagrodzenie za przepracowane przez pracownika nadgodziny, należy do normalnego wynagrodzenia dodać dodatek, przypadający z tytułu nadgodzin.

Co to jest normalne wynagrodzenie?

Przez normalne wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Jest to zatem wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia np. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premia stała.

Ile wynosi dodatek za nadgodziny?

Dodatek za nadgodziny stanowi 100 lub 50 proc. wynagrodzenia pracownika.

Czy pracownik ma prawo do czasu wolnego z tytułu nadgodzin?

Tak, pracownik ma prawo do nadgodzin z tytułu przepracowanych nadgodzin. W takim wypadku nie przysługuje mu jednak dodatek do wynagrodzenia.

