Według serwisu śledzącego ruch morski Marinetraffic tankowiec Olina pływa pod banderą Timoru Wschodniego. Jednostka była zarejestrowana wcześniej jako Minerva M i została objęta sankcjami USA za transportowanie rosyjskiej ropy i łamanie wcześniej nałożonych ograniczeń.

Piąty tankowiec przejęty przez USA

To piąty tankowiec zajmowany przez wojska amerykańskie w ostatnich tygodniach w związku z blokadą eksportu ropy naftowej z Wenezueli - podkreślił Reuters.

Amerykańskie siły zbrojne przejęły w środę dwie jednostki, w tym tankowiec tymczasowo zarejestrowany w Rosji.

USA w 2019 r. wprowadziły sankcje praktycznie blokujące handel ropą z Wenezueli. Eksport surowca zaczął być prowadzony przez sieć unikających identyfikacji i amerykańskich ograniczeń tankowców, określanych jako flota cieni. Niektóre z tych jednostek są też używane do omijania podobnych sankcji nałożonych na Iran i Rosję.

Atak na Wenezuelę

Wojska amerykańskie zaatakowały 3 stycznia Wenezuelę i porwały jego przywódcę Nicolasa Maduro. USA od dawna wywierały presję na wenezuelski reżim, oskarżając go o wspieranie przemytu narkotyków i nielegalnej migracji. (PAP)