Obowiązki raportowe dla firm kryptowalutowych

W ramach nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, dostawcy usług w zakresie kryptowalut będą zobowiązani do raportowania o transakcjach na tym rynku.

Będą oni musieli zbierać i weryfikować dane o swoich klientach, czyli użytkownikach kryptoaktywów, takie jak ich tożsamość i rezydencja podatkowa, a także raportować informacje o transakcjach klientów. Chodzi o wymianę kryptoaktywów na zwykłe waluty i odwrotnie; wymianę między różnymi rodzajami kryptoaktywów; ich transfery (przelewy), w tym płatności za towary i usługi. Zgłaszaniu będą podlegać kryptoaktywa, które mogą być wykorzystywane do celów płatności lub do celów inwestycyjnych. Informacje o krytpoaktywach mają trafiać do szefa KAS.

Raportowanie obowiązuje także operatorów bez zezwoleń MiCA

Operatorzy kryptoaktywów, którzy nie muszą mieć specjalnych zezwoleń na podstawie unijnych przepisów (rozporządzenia MiCA), także będą objęci obowiązkiem sprawozdawczym. W tym celu będą zobowiązani do zarejestrowania się w jednym z krajów UE. Obowiązki sprawozdawcze dotyczą zarówno operatorów z UE, jak i spoza niej, w zakresie, w jakim ich klientami są użytkownicy kryptoaktywów będący rezydentami UE.

Projektowane przepisy przewidują sankcje administracyjne i karne za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych i procedur należytej staranności.

MF zaproponowało w projekcie także zmiany mające na celu poprawę systemu wymiany informacji i rozszerzenie jej zakresu, w tym m.in. wymianę informacji o transgranicznych interpretacjach indywidualnych dotyczących osób fizycznych, gdy wartość transakcji przekracza 1,5 mln euro. Przewidziano też zmiany rozszerzające zakres wymiany informacji o niektórych kategoriach dochodu.

Projekt zakłada również automatyczną wymianę informacji w związku z podatkiem wyrównawczym, który ma zapewnić, że zyski dużych grup przedsiębiorstw - międzynarodowych i krajowych - będą zawsze opodatkowane efektywną stawką co najmniej 15 proc. Projektowane przepisy określają zakres i terminy wymiany informacji w tej sprawie, państwa, z którymi należy wymienić dane, a także zasady współpracy z innymi państwami ws. podatku wyrównawczego.

Projekt ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw, tj. DAC8 oraz DAC9 dotyczących współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. (PAP)