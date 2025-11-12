Dzień Otwarty Notariatu: 22 listopada 2025 r.

Krajowa Rada Notarialna informuje, że w dniu 22 listopada 2025 r. odbywają się po raz 16. Dni Otwarte Notariatu. To inicjatywa na jaką czeka wiele osób, by uzyskać pomoc i ukierunkowanie w sprawie spadków, testamentów, spraw majątkowych. W tym roku edycja jest pod hasłem „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Cała inicjatywa będzie miała miejsce w godzinach 10-16, w aż 54 miejscach w Polsce. Notariusze, posiadający specjalistyczną wiedzę prawniczą będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych:

stacjonarnie (w wyznaczonych lokalizacjach w całej Polsce. Rok temu było to w takich miejscowościach, wydaje się, że i w tym roku odbędą się tak konsultacje: Białystok, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wlkp., Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kluczbork, Konin, Koszalin, Kłodzko, Kraków, Legnica, Leszno, Lublin, Łódź, Olesno, Oleśnica, Olsztyn, Opole, Ostrów Wlkp., Piła, Poznań, Puck, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Świdnica, Tarnowskie Góry, Tczew, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Zgierz);

online (na czacie oraz w trakcie streamingu na żywo).

Szczegóły (miejsca oraz formy kontaktu) dostępne są na oficjalnej stronie akcji www.porozmawiajznotariuszem.pl

W Warszawie notariusze będą dostępni w dwóch lokalizacjach: Galeria Wileńska, ul. Targowa 72, Warszawa; Dom Mody KLIF, ul. Okopowa 58/72, Warszawa. Dodatkowo informacji prawnych będzie można uzyskać: telefonicznie pod numerem 22 292 66 89, przez Messenger: @porozmawiajznotariuszem

Przykład W jakich sprawach będą doradzali notariusze? Notariusze się wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, cywilnego. Zajmują się w szczególności sprawami z zakresu: zrzeczenia się zachowku, zrzeczenia się dziedziczenia, sporządzenia testamentu, dokonania darowizny, ustanowienia fundacji rodzinnej, zawarcia umowy o dożywocie, sporządzenia umów majątkowych małżeńskich.

„Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem” – pod takim hasłem odbędzie się 16. edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Dzień Otwarty Notariatu

Jak podaje Krajowa Rada Notarialna: Wiele osób odwleka ważne decyzje prawne, ponieważ obawia się formalności, kosztów lub wierzy, że „te sprawy” ich nie dotyczą. Aż do momentu, gdy jest już za późno i przychodzi za to zapłacić wysoką cenę – finansową lub emocjonalną. Tymczasem kłopotów często można byłoby uniknąć dzięki wcześniejszemu zabezpieczeniu – często wystarczyłaby rozmowa z notariuszem.

Ważne Analiza pytań zadawanych notariuszom w czasie poprzednich edycji Dnia Otwartego Notariatu skłania do refleksji. Wynika z niej, iż młodzi ludzie obawiają się wejścia w dorosłość, która łączy się z kwestiami prawnymi związanymi ze wspólnym mieszkaniem czy małżeństwem. Rodziny żyją w napięciu o przyszłość dzieci, zabezpieczenie ich w razie rozwodu lub śmierci. Seniorzy martwią się, czy zdążą uporządkować sprawy majątkowe w taki sposób, by nie skłócić przy tym rodziny. Przedsiębiorcy pragną zabezpieczyć majątek swój i firmy, żeby uniknąć długów i chaosu.

Dzień Otwarty Notariatu: 22 listopada 2025 r. [BEZPŁATNA KONSULTACJA]: testament, dziedziczenie, zachowek, intercyza, darowizna, pełnomocnictwo i inne formy pomocy. Jakie sprawy można załatwić u notariusza?

Szczegóły w zakresie działania notariatu, notariuszy i aplikantów notarialnych reguluje prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 479). Trzeba wiedzieć, że notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Szczególnie istotne jest to, że nie tylko adwokat czy radca prawny, ale i notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne, w tym także oświadczenia o poddaniu się egzekucji będące tytułami egzekucyjnymi oraz

protokoły dziedziczenia;

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

sporządza poświadczenia notarialne;

spisuje protokoły;

sporządza protesty weksli i czeków;

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych;

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych uregulowań, w tym także testamentu notarialnego.

Ile wynoszą opłaty u notariusza?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564) określa tzw. taksę notarialną. Tak więc za dokonanie określonych czynności notariusze pobierają taksę notarialną, określoną sztywno kwotę. Maksymalne stawki określa właśnie ww. rozporządzenie. Generalnie maksymalna stawka, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Taka taksa notarialna to jedyne wynagrodzenie notariusza stanowiące przychód kancelarii.

Podsumowując, w sobotę 22 listopada 2025 r. profesjonaliści udzielą bezpłatnych informacji prawnych i pomogą rozwiązać najczęstsze życiowe dylematy dotyczące m.in.:

testamentów, dziedziczenia i zachowku oraz darowizn,

umów majątkowych małżeńskich (np. rozdzielność/intercyza) i bezpiecznego podziału majątku,

nieruchomości (kupno/sprzedaż, księgi wieczyste, najem okazjonalny, pełnomocnictwa, poświadczenia),

spółek i spraw firmowych (zakładanie i zmiany w spółkach),

spraw transgranicznych (np. dziedziczenie majątku za granicą).

Podczas ubiegłorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu notariusze udzielili ponad 3 tys. informacji prawnych, odebrali ponad 1600 połączeń telefonicznych i tłumaczyli zawiłe procedury przez łącznie ok. 270 godzin. To dowód realnej skali potrzeb i zainteresowania odbiorców. Wydaje się, że w 2025 r. będzie podobnie.

Ważne Krajowa Izba Notarialna informuje: Nadrzędnym celem DON-u jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, jak również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów.