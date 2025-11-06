Chodzi o projekt rozporządzenia autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), który przewiduje czterokrotną podwyżkę opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W przypadku prac sezonowych rolnicy zapłacą 120 zł za jednego migranta (dziś jest to 30 zł). Natomiast np. za zezwolenie na pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy – 200 zł (obecnie 50 zł), a na dłuższy czas – 400 zł (100 zł).

Tak drakońskiej podwyżce sprzeciwiły się Stowarzyszenie Polskich Plantatorów Borówki, Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki, Zrzeszenie Producentów Papryki RP oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.