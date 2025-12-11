Jak przekazał w rozmowie z PAP Andrzej Szary z NSZZ Policjantów, funkcjonariusze na świadczenia mieszkaniowe czekali kilkanaście lat.

– W końcu udało się przekonać ministra do tego, żeby wprowadzić to rozwiązanie, a teraz czekamy, żeby jak najszybciej pieniądze trafiły na konta funkcjonariuszy – powiedział.

Szary dodał, że wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański w środę poinformował go, że jest zgoda ministra finansów na uruchomienie rezerwy celowej.

– Od poniedziałku, sukcesywnie, ze względu na skalę tego przedsięwzięcia, będą te środki wypłacane w poszczególnych województwach – powiedział.

Dodał, że do świąt pieniądze, z wyrównaniem od 1 lipca, powinny znaleźć się na kontach wszystkich funkcjonariuszy.

Na stronie NSZZ Policjantów związek napisał, że „decyzja oznacza, że długo wyczekiwane świadczenie, zapisane w porozumieniu z 6 marca 2025 r., które NSZZ Policjantów negocjował i wywalczył przez lata, staje się realnym wsparciem finansowym dla funkcjonariuszy w całej Polsce”. „To rozwiązanie, o które związek zabiegał od długiego czasu – z myślą o poprawie warunków socjalnych i mieszkaniowych policjantów w dobie rosnących kosztów utrzymania” – czytamy.

W dalszej części pisma NSZZ Policjantów zapewnił, że będzie kontynuował działania „zmierzające do dalszej poprawy sytuacji funkcjonariuszy oraz dbać o to, by informacje o kluczowych decyzjach przekazywane były w sposób przejrzysty i spokojny”.

O wypłatach dla funkcjonariuszy w czwartek poinformowało MSWiA. Resort napisał na platformie X, że funkcjonariusze policji, SG, PSP i SOP wkrótce otrzymają świadczenia mieszkaniowe.

„Funkcjonariusze do 15 grudnia 2025 roku mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia z możliwością wyrównania od lipca br.” – czytamy.

Jak przypomniało MSWiA, świadczenie mieszkaniowe to przysługujący funkcjonariuszom dodatek do 1800 zł miesięcznie.

„Pieniądze nie są opodatkowane i nie kolidują z innymi dodatkami służbowymi. To dla funkcjonariuszy czysty zysk, który w wielu miejscach pozwoli na pokrycie sporej części czynszu bądź kredytu hipotecznego” – napisano.