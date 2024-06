Gościem Szymon Glonka w Z pierwszej strony jest Adam Jarubas, eurodeputowany Trzeciej Drogi, PSL. W rozmowie poruszono kwestie wyników wyborów, priorytetów na nową kadencję oraz roli Polski w Unii Europejskiej.

Wyników wyborów - sukces czy porażka ?

Wyniki wyborów na pewno dają wiele do przemyślenia. Osobiście uznaję je za sukces, ponieważ odnowiłem mandat, co stanowi weryfikację mojej pracy przez wyborców. Jednak wynik Komitetu Trzeciej Drogi mógłby być lepszy. Analizy wskazują, że około 60% naszych wyborców nie wzięło udziału w wyborach, co jest z pewnością do zbadania. Staraliśmy się pokazywać znaczenie tych wyborów, zwłaszcza w trudnym czasie w Europie, ale nie wszyscy wyborcy to dostrzegli – mówi Adam Jarubas.

Priorytety europarlamentu i rola Polski

Głównym celem jest wzmacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej. Silna Unia to także polska racja stanu. Priorytety obejmują przede wszystkim transformację energetyczną, bezpieczeństwo oraz zdrowie publiczne. Ważnym zadaniem jest również poprawa komunikacji o roli Unii Europejskiej i wpływie jej decyzji na życie obywateli. Często postrzegana jest ona jako zewnętrzne ciało narzucające swoje decyzje, co nie odzwierciedla rzeczywistości, gdzie mamy realny wpływ na legislację – dodaje Jarubas.

O Trzeciej Drodze Adam Jarubas mówił: Uważam, że Trzecia Droga zdaje egzamin i ma przed sobą przyszłość. Problemem może być specyfika eurowyborów, które zawsze były dla nas najtrudniejsze. Nie udało nam się poderwać naszych wyborców w takim stopniu, jak w wyborach samorządowych czy krajowych. Kampania była krótka, co utrudniało wyjaśnianie złożonych kwestii, takich jak Zielony Ład, gdzie nie potrafiliśmy dobrze komunikować korzyści i wyzwań związanych z tym projektem.

W europarlamencie praca zaczyna się od razu po wyborach

Praca rozpoczyna się od razu. Już teraz odbywają się spotkania grup politycznych, gdzie decyduje się o podziale odpowiedzialności w Komisjach. To kluczowy moment, aby zabezpieczyć wpływ na legislację i strategię unijną. Z perspektywy Polski ważne jest, aby mieć silną reprezentację w komisjach zajmujących się transformacją energetyczną, bezpieczeństwem oraz zdrowiem – wyjaśnia europoseł.

Wyzwania przed Polską w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej o Ukrainę?

Polska musi dbać o interesy swoich rolników, zabezpieczając odpowiednie warunki przyjęcia Ukrainy do Unii. Współpraca z Ukrainą będzie kluczowa, ale trzeba także chronić polski rynek przed nadmierną konkurencją. Będziemy musieli walczyć o okresy przejściowe i formy wsparcia dla polskich rolników.