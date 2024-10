Gościem w Rozmowach Agnieszki Burzyńskiej był Bartosz Arłukowicz, europoseł i były ministrem zdrowia. Dziennikarka pytała m.in. o politykę i problemy społeczne, które obecnie dotykają Polskę.

Łatwa dostępność wyrobów nikotynowych i alkoholu

Pierwszym z poruszonych tematów była kwestia sprzedaży jednorazowych papierosów oraz tzw. alkotubek – produktów, które cieszą się popularnością wśród młodzieży. Arłukowicz podkreślił, że choć premier szybko zareagował na sprawę, wycofując alkotubki z rynku po jednym tweecie, problem jest głębszy i wymaga zmian prawnych. Według europosła prawo obecnie daje sprzedawcom alkoholowych produktów uprawnienie do sprawdzenia wieku kupującego, ale potrzebna jest zmiana, która przekształci to uprawnienie w obowiązek.

Arłukowicz odniósł się również do dostępności jednorazowych papierosów i energetyków dla młodzieży, co stanowi wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Wskazał na konieczność regulacji, podkreślając, że ustawa dotycząca jednorazowych papierosów została już skierowana do Komitetu Stałego Rady Ministrów, jednak proces legislacyjny jest skomplikowany i czasochłonny. Arłukowicz zauważył, że długotrwałość tych procedur wynika z potrzeby zachowania praworządności, co stanowi priorytet, nawet jeśli społeczne oczekiwania są na szybsze działania.

Ochrona zdrowia i wyzwania finansowe

Bartosz Arłukowicz jako były minister zdrowia, podkreślił trudną sytuację finansową, z którą boryka się obecna minister zdrowia, Izabela Leszczyna. Problemy te wynikają między innymi z decyzji poprzednich rządów, które przeniosły odpowiedzialność za finansowanie niektórych segmentów ochrony zdrowia, takich jak leczenie chorych na hemofilię czy finansowanie ratownictwa medycznego, z budżetu państwa na NFZ. Arłukowicz zaznaczył, że ta zmiana przyczyniła się do problemów finansowych w systemie ochrony zdrowia.

Reforma systemu praworządności

Kolejnym tematem była kwestia praworządności w Polsce. Arłukowicz wskazał, że proces naprawy systemu prawnego, po latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, będzie trudny i długotrwały. Podkreślił, że nawet jeśli serce polityków opozycji mówi o potrzebie szybkich zmian, rozum nakazuje przestrzeganie procedur prawnych. W rozmowie odniósł się także do obecnej sytuacji ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara, którego działania ocenił jako trudne, ale niezbędne.

Wyzwania wewnątrzkoalicyjne i przyszłe wybory

Arłukowicz skomentował również trudności związane z działaniem szerokiej koalicji rządzącej, której skład obejmuje kilka środowisk politycznych. Mimo różnych wizji i postulatów wierzy w możliwość osiągnięcia porozumienia w kluczowych sprawach, takich jak reforma systemu ochrony zdrowia, składka zdrowotna czy inne obietnice wyborcze.

Zapytany o możliwych kandydatów na prezydenta w nadchodzących wyborach, Arłukowicz wskazał, że decyzje w tej kwestii jeszcze nie zapadły, choć wszystko zmierza w stronę kandydatury Rafała Trzaskowskiego. Polityk dodał, że zarówno Trzaskowski, jak i Donald Tusk, mają realne szanse na wygraną, ale kluczowe będzie utrzymanie jedności w koalicji. W kontekście potencjalnych sporów wewnętrznych Arłukowicz wyraził nadzieję, że wybory nie doprowadzą do podziałów, a wspólny kandydat wyłoniony przez koalicję będzie kluczem do sukcesu.