W najnowszym odcinku Rozmów Agnieszki Burzyńskiej gościem był profesor Olgierd Annusewicz. W rozmowie podjęto temat bilansu rządów Koalicji Obywatelskiej, która sprawuje władzę od 8 miesięcy. Profesor Annusewicz podkreślił, że ocena rządów nie jest jednoznaczna, ze względu na różnorodne wskaźniki gospodarcze, społeczne oraz zaufanie publiczne.

Główne ryzyka i konflikty

Profesor zwrócił uwagę na ryzyka, o których mówiono przed objęciem rządów przez koalicję, wskazując na potencjalne konflikty wewnętrzne w ramach koalicji, która składa się z różnych ugrupowań. Obawy te, jak dotąd, nie zmaterializowały się w sposób, który mógłby znacząco utrudnić sprawowanie władzy. Niemniej jednak prezydent nie zawsze współpracuje z rządem, co było do przewidzenia.

Kampania prezydencka

Rozmowa dotyczyła również nadchodzącej kampanii prezydenckiej. Profesor Annusewicz wyraził przekonanie, że do momentu wyborów prezydenckich koalicji nic nie grozi. Zwrócił uwagę na plan wykorzystania czasu legislacyjnego do momentu wyboru nowego prezydenta, co może być skutecznym mechanizmem działania.

Rozliczenia poprzednich rządów

Istotnym tematem były również oczekiwania wyborców dotyczące rozliczenia poprzednich rządów. Profesor zaznaczył, że twardzi wyborcy Koalicji Obywatelskiej oczekują szybkich działań w tej kwestii, jednak nadmierne skupienie się na rozliczeniach bez działań pozytywnych mogłoby zniechęcić umiarkowanych wyborców.

Związki partnerskie

Profesor odniósł się także do propozycji Donalda Tuska dotyczącej związków partnerskich. Wskazał, że ten ruch ma na celu przyciągnięcie centrolewicowego elektoratu. Zdaniem Annusewicza, choć kwestie światopoglądowe są ważne, nie mają one bezpośredniego wpływu na gospodarkę czy system prawny, a są raczej symbolem ideologicznego przesunięcia.

Stabilność Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości

Analizując pozycję innych partii, profesor Annusewicz podkreślił stabilność Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości, mimo że ta ostatnia straciła pozycję lidera w sondażach. Wskazał na stabilne przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jako kluczowy czynnik utrzymania poparcia.

Perspektywy kandydatury na Prezydenta

Na zakończenie rozmowy profesor Annusewicz ocenił szanse Prawa i Sprawiedliwości na wykreowanie nowego kandydata na prezydenta. Podkreślił, że mimo iż kandydatura nowej, mniej znanej osoby może być ryzykowna, poprzednie doświadczenia pokazują, że jest to możliwe przy odpowiednim wsparciu partii.