Czy nadal mamy problem z pogłębiającą się niechęcią rodziców do szczepienia dzieci? Nowe dane GUS pozwalają na lekki optymizm. Przynajmniej w niektórych grupach wiekowych (choć wciąż nie w odniesieniu do wszystkich chorób) odsetek zaszczepionych przestał się obniżać. Chyba najbardziej widoczne jest to wśród dzieci w drugim roku życia. Odsetek zaszczepionych przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, który w poprzednich latach nieprzerwanie spadał i w 2021 r. znalazł się poniżej poziomu 84 proc., w ubiegłym roku znów przekroczył 86 proc. Inna sprawa, że dane dotyczą dzieci z kartą uodpornień. Według GUS odsetek dzieci z takim dokumentem wśród dzieci w drugim roku życia w ubiegłym roku wynosił 97,7 proc. wobec 98,3 proc. w 2021 r. ©Ⓟ

Inflacja daje odetchnąć

Opublikowane w tym tygodniu finalne dane o inflacji okazały się nieco gorsze od wstępnych szacunków i prognoz. 12-miesięczne tempo wzrostu cen wyhamowało do 2,9 proc. (a nie 2,8 proc., jak szacował GUS), a główna miara inflacji bazowej obniżyła się do 3,2 proc. (analitycy liczyli na spadek do 3,1 proc.). Wciąż mamy jednak powody do zadowolenia. Główny wskaźnik inflacji ponownie znalazł się poniżej granicy 3 proc. Inflacja bazowa jest najniższa od początku 2020 r. Obliczana przez Eurostat inflacja HICP (zmiana zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych) wyniosła u nas w sierpniu 2,7 proc. Efekt: Polska pod względem tempa wzrostu cen znalazła się na 14. miejscu w Unii Europejskiej (w marcu z inflacją na poziomie 4,4 proc. byliśmy w pierwszej trójce). ©Ⓟ

Fed wraca do cięć

Bank centralny Stanów Zjednoczonych obniżył o 0,25 pp. przedział, w jakim utrzymuje główną stopę procentową największej światowej gospodarki. Ten przedział to obecnie 4–4,25 proc. Powód? Obawy przed inflacją osłabły, wzmaga się za to niepokój o sytuację na rynku pracy. Członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, który decyduje o stopach w USA, zapowiadają dalsze (i głębsze, niż przewidywali kilka miesięcy temu, choć nie tak głębokie, jak spodziewają się niektórzy ekonomiści) obniżki stóp. Ich wysokość w USA ma znaczenie również dla nas, bo przekłada się na restrykcyjność polityki pieniężnej w skali globalnej. Dla Fedu była to pierwsza obniżka stóp w tym roku, chociaż prezydent Donald Trump wzywał do takiego kroku już wielokrotnie. Dla kontrastu Europejski Bank Centralny cykl obniżek stóp ma już (raczej) za sobą. ©Ⓟ