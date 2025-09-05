Mniejsza luka płacowa

W pierwszych trzech miesiącach ub.r. mediana płac kobiet stanowiła przeciętnie niecałe 93 proc. mediany mężczyzn. W pierwszych trzech miesiącach tego roku było już bliżej 95 proc. Choć nie są to dane o zarobkach obu płci na takich samych stanowiskach w podobnych podmiotach. Jeśli porównamy tylko marzec, mediana wynagrodzeń kobiet rosła w skali roku szybciej niż mediana mężczyzn w niemal wszystkich branżach (wyjątki to gastronomia i hotele, finanse, edukacja oraz usługi biznesowe – „administrowanie”). I w większości grup dochodowych – poza dwiema najniższymi (płaca minimalna dla wszystkich rosła tak samo) i najwyższymi (GUS nie podaje mediany dla 10. decylu, ale w dynamice dla 9. była przewaga mężczyzn). ©Ⓟ

Rynki martwią się o budżety

Nie tylko u nas wysoki deficyt budżetowy i zadłużenie są problemami. Widać to na rynkach finansowych – we wzroście rentowności obligacji, przede wszystkim długoterminowych. Dochodowość 30-letnich obligacji rządu Wielkiej Brytanii zwiększyła się w tym roku o ponad 0,4 pp., do 5,7 proc. W przypadku Francji i Niemiec mowa o wzrostach dochodzących do 0,8 pkt proc. Rentowność francuskich 30-latek to 4,5 proc. Im akurat w ostatnich dniach szkodzi niestabilność polityczna (w poniedziałek ma być głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, który zapewne nie zyska większości). Rządowe kwestie personalne wpływają też na notowania papierów brytyjskich (np. w ramach pomysłów na ratowanie budżetu pojawiła się tam ostatnio propozycja dodatkowego podatku od nadmiarowych zysków banków). Notowaniom papierów amerykańskich nie pomaga polityka budżetowa Donalda Trumpa. ©Ⓟ