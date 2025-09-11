Polska to Polska, sprawa poważniejsza niż moje osobiste, polityczne zapatrywania. Tylko że trwałe i odczuwalne podniesienie poziomu współpracy między większością a mniejszością parlamentarną, między rządem a prezydentem nie jest celem ani Donalda Tuska, ani Karola Nawrockiego, ani Jarosława Kaczyńskiego. Słucham o współpracy, ale wiem, że jej nie będzie.

Rosyjskie drony w Polsce wywołały i racjonalne pytania o przyszłość, i emocjonalną pianę. Do kategorii piany można zaliczyć – niestety! – deklaracje naszych liderów na temat jedności „w tej fundamentalnej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo Polski”. Wielu z nich, w ciągu minionych lat, ukształtowało nasze życie polityczne tak, a nie inaczej. Po jednej stronie silny przemysł pogardy dla łże-elit i proniemieckich pachołków. Po drugiej stronie sina wściekłość wobec chamów, sutenerów i nazi-populistów.

Polityka w koleinach