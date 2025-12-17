Przemysław Czarnecki zadebiutuje w Fame MMA 29

W środę, 17 grudnia 2025 r., federacja Fame MMA oficjalnie poinformowała, że na gali FAME 29 zawalczy… Przemysław Czarnecki. Były polityk Prawa i Sprawiedliwości zaliczy swój debiut w MMA 24 stycznia 2026 roku. Nazwisko jego przeciwnika ma zostać ujawnione w najbliższym czasie. Wiadomo, że walka odbędzie się w Tarnowie.

Kim jest Przemysław Czarnecki? Krótki życiorys byłego polityka PiS

Jak donoszą media, Przemysław Czarnecki ukończył warszawskie liceum, studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Od początku swojej aktywności politycznej związany był z Prawem i Sprawiedliwością. Przez trzy kadencję był posłem na Sejm, gdzie trafił po raz pierwszy w 2014 roku, obejmując mandat po Dawidzie Jackiewiczu. W kolejnych wyborach w 2015 i 2019 skutecznie ubiegał się o reelekcję. W trakcie pracy parlamentarnej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oraz działał m.in. w komisjach związanych ze sportem i kulturą fizyczną.

Problemy Czarneckiego w PiS

W 2020 roku zrzekł się immunitetu, a dwa lata później został czasowo zawieszony w prawach członka PiS po głośnym incydencie medialnym. W ostatnich latach bez powodzenia startował w wyborach parlamentarnych i samorządowych, choć w 2024 roku objął mandat radnego województwa dolnośląskiego. W 2025 roku został wykluczony z klubu radnych PiS, a kilka miesięcy później przywrócono mu członkostwo w partii.

Życie prywatne Czarneckiego

Prywatnie jest synem Ryszarda Czarneckiego. Ma córkę z małżeństwa z Łucją, a w latach 2024–2025 był związany z Marianną Schreiber, byłą żoną innego polityka PiS.