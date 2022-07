Próbowałem podzielić się tą interpretacją w kilku miejscach, ale ekoewangelizacja nie stanie się chyba moją specjalnością. Jasne, rozumiem, że skokowy charakter podwyżek powoduje chaos, a gospodarka tego nie lubi. Kiedy zaś zejść z widoku makro do widoczku mikro, to zobaczymy pracującą matkę dwojga dzieci, którą podwyżki po prostu wykańczają. Lepiej, żebym nie próbował jej wyjaśniać, że dla przyszłości planety drożyzna jest świetną wiadomością! Jednak nawet reprezentanci zamożniejszych warstw naszego pracowitego społeczeństwa z zachwytu nad moim przekazem nie piali. Tyle że... tak właśnie będzie. Nie z tym pianiem, tylko z ograniczeniem dostępu do dóbr. Będziemy mieszkali mniej komfortowo (mylą się ci, którym ekologiczne mieszkanie kojarzy się z 200-metrowym domkiem z bali w lesie – ekologiczne będą budynki wielorodzinne z racjonowaną wodą i okazjonalnymi dostawami prądu). Będziemy jedli mniej ciekawie i pewnie w ogóle mniej. O solach do wanny i vanach trzeba będzie zapomnieć.