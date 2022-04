Po pierwsze, umocnienie rubla to w pewien sposób właśnie świadectwo sankcji i trudności rosyjskiej gospodarki. Rząd i bank centralny tuż po agresji na Ukrainę wprowadziły drastyczne ograniczenia w dokonywaniu transakcji walutowych. Kupno twardych walut jest utrudnione, a gdy wpływają one na konta rosyjskich podmiotów, to 80 proc. musi być odsprzedane państwu. Eksport surowców energetycznych, mimo ograniczeń, o których mówią państwa Zachodu, cały czas trwa, a import czegokolwiek został przyhamowany, jeśli nie wręcz zatrzymany. W ostatecznym rozrachunku popyt na ruble w systemie finansowym jest większy niż np. na dolary. Stąd i umocnienie rosyjskiej waluty.