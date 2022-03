Aż 71 proc. powierzchni Ziemi jest pokryte wodą. Jednak zaledwie 2,5 proc. jej zasobów nadaje się do picia, a co gorsza - ich jakość się pogarsza. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podają, że ok. 2 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej, a dziennie ok. 6 tys. dzieci umiera z powodu chorób wywołanych przez wypicie skażonej wody.