Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden ważny proces. Pandemia sprawiła, że popyt na nieruchomości się zwiększył. A mówiąc precyzyjniej: zwiększył się i zmienił. Doświadczeni rzeczywistością lockdownu i perspektywą pracy zdalnej ludzie (Ameryka i Polska tu są podobne) zaczęli poszukiwać nie tyle mieszkań, co przestrzeni. To właśnie wyjaśnienie dlaczego ostatnio tak szybko drożeją działki czy ziemia. Ten popyt może się realizować dzięki polityce niskich stóp procentowych. Jeśli na dodatek spojrzymy na sprawę od strony podażowej, to nie sposób nie zauważyć, że przecież budowlanka także w pandemii zwolniła. Sprawiając, że podaż domów i mieszkań przestała nadążać za popytem. To też ma wpływ na eksplozję cen nieruchomości obserwowaną w ostatnich miesiącach.