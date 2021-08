Toksyczne środowisko pracy to tylko część ogólniejszego problemu – osoby o niskich kwalifikacjach są jedną z najbardziej pogardzanych grup społecznych. Psychologowie społeczni zmierzyli nastawienie dobrze wykształconych Europejczyków do grup będących obiektem dyskryminacji – muzułmanów, Turków, biednych, otyłych oraz słabo wykształconych. To właśnie ta ostatnia grupa była lubiana najmniej. Co ciekawe, pogarda do niewykształconych jest zinternalizowana – nawet słabo wykształceni respondenci gorzej oceniają osoby bez wykształcenia wyższego. Jak argumentuje Michael Sandel, filozof z Uniwersytetu Harvarda, to jedna z ciemniejszych stron wszechobecnej w sferze publicznej retoryki merytokracji. W takich warunkach trudno oczekiwać od słabo wykształconych, by nie czuli się bezużyteczni i odrzuceni.