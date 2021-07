Jaravel wykorzystał dane o zakupach gospodarstw domowych w USA w latach 2004–2015 udostępnione przez firmę Nielsen. Około 50 tys. uczestników badania po każdych zakupach skanowało kody kupionych produktów oraz podawało informacje o cenach (nabyte rzeczy trzeba było przypisać do ponad tysiąca sprecyzowanych kategorii, np. ser ricotta czy wagi łazienkowe). Do tego doszły informacje o dochodzie w danym gospodarstwie oraz inne jego charakterystyki (np. wiek tworzących je osób czy ich wykształcenie). Istotnym ograniczeniem danych Nielsena jest to, że obejmują tylko niektóre kategorie produktów – te, które można było dostać w supermarkecie czy drogerii. Ale choć takie rzeczy nie kojarzą nam się z innowacjami, to pomyślmy, ile różnych rodzajów mleka sojowego, rzemieślniczego piwa czy kapsułek do zmywarek widzieliśmy w sklepach kilkanaście lat temu, a ile dzisiaj.