A co z tymi, którym nie tylko nie udało się wpaść na dobry pomysł i go opatentować, ale wręcz życie potraktowało ich źle? Choć trudno nazwać USA w latach 1911–1935 państwem dobrobytu, to w części stanów, w przypadku śmierci ojca, pozostawiona bez dochodu matka mogła skorzystać ze świadczenia finansowego. Jako że mamy 2021 r., większość tych dzieci przeżyła już całe swoje dorosłe życie, można więc porównać je do dzieci tych matek, które nie otrzymały świadczenia – i albo próbowały utrzymać je samodzielnie, albo przynajmniej częściowo powierzyły dzieci opiece instytucjonalnej, by zapewnić im dach nad głową i wyżywienie. Wnioski? Świadczenia dla wdów przełożyły się na dłuższe życie, lepsze wyniki edukacyjne i rzadsze problemy zdrowotne u dzieci niż opieka instytucjonalna. Efekty były wyraźniejsze w uboższych rodzinach. To rewelacyjne efekty, biorąc pod uwagę, że świadczenie stanowiło jedynie ok. 25 proc. ostatnich dochodów ojca i wypłacano je jedynie przez trzy lata. O ile z pewnością wiele racji jest w wątpliwościach, czy niewielkie transfery dla słabo wykształconych i niekoniecznie zaradnych społecznie osób są najlepszym pomysłem na politykę społeczną, to jest to lepsze niż opieka zinstytucjonalizowana.