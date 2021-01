Zatem wartość instytucji finansowych nie ucierpiała zbyt mocno, ale już inne firmy prywatne ujawnione w Panama Papers były przez rynek surowiej traktowane. James O’Donovan (City University of Hong Kong), Hannes Wagner (Uniwersytet Bocconiego w Mediolanie) oraz Stefan Zeume (Uniwersytet Michigan) wykazali, że akcje tych przedsiębiorstw tuż po wycieku odnotowały straty ok. -1 proc. – w ujęciu monetarnym ich kapitalizacja spadła o ok. 174 mld dol. Dlaczego tak się stało? Jednym z wyjaśnień może być to, że rynki oczekiwały, że firmy zostaną ukarane grzywnami (co jednak rzadko się zdarzało). Innym wyjaśnieniem jest to, że „wehikuły finansowe” ujawnione w wyniku wycieku miały dla firm pewną, mimo że wątpliwą etycznie, wartość, ponieważ pozwoliły im uniknąć podatków i czasami przekupić urzędników w krajach trzecich. Po utracie takiej możliwości wartość firm spadła.