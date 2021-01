Stare porzekadło dziennikarskie mówi, że jeśli w projekcie ustawy znajduje się coś naprawdę kontrowersyjnego, to nie ma o tym słowa w uzasadnieniu. Politycy są, jacy są i większość z nas chyba nie ma o nich najlepszego zdania. Jednak nawet oni nie są na tyle głupi, by wpisać w uzasadnienie „usuwamy pkt 6 w par. 2 art. 75 ustawy takiej to a takiej po to, by ograniczyć wolność słowa (doprowadzić do ograniczenia niezależności sądów , umożliwić naszym kolegom nieposiadającym kompetencji obejmowanie stanowisk)”. Jeśli rzeczywiste skutki danej zmiany są w oczywisty sposób nie do przyjęcia dla dużej części opinii publicznej, to wiadomo, że się je przemilcza, a z uzasadnień projektów wynika nieodmiennie, że zmiana jest konieczna i przyniesie wszystkim samo dobro.

Samo uzasadnienie orzeczenia specjalnie nie zaskakuje. Z jednej TK w dość bełkotliwy sposób próbuje uzasadnić walnięcie cepem przepisu (wyrzucenie w całości regulacji dopuszczającej aborcję ze względu na wady płodu), który – jeśli już – należało co najwyżej potraktować z chirurgiczną precyzją skalpelem – i np. ograniczyć jego stosowanie do wad letalnych. Pisze się m.in. o tym, że jedyną sytuacją uzasadniającą poświęcenie jednego dobra (w postaci życia nienarodzonego) jest dobro równoważne, a więc życie matki. Taki sposób rozwiązania kolizji dóbr podważa także co prawda konstytucyjność przesłanki pozwalającej na przerwanie ciąży będącej wynikiem gwałtu, ale umówmy się, że TK mógł to stracić z pola widzenia, skoro ten przepis nie był przedmiotem rozstrzygnięcia. Choć kto wie, czy nie trzeba dodać „jeszcze”.

Jednakże TK desperacko puszcza oko do ustawodawcy, by jednak naprawił to, co sam schrzanił (przywracając w jakiejś formie przesłankę embriopato logiczną, na co ewentualnie TK przymknie oko). W końcu taki przepis po uchwaleniu mógłby funkcjonować aż do czasu ewentualnego zaskarżenia. A nawet gdyby ktoś taką przywróconą przesłankę zaskarżył, to przecież trybunał nie rzuci nagle wszystkiego tylko po to, by w te pędy od razu ponownie to roztrząsać...

Jak wspomniałem, o wiele ciekawsze są zdania odrębne, w tym crème de la crème – zdanie odrębne Jarosława Wyrembaka. Zanim je przeczytałem, myślałem, że nic już mnie w trybunale nie zdziwi. Wszak mowa o instytucji, w której jeden sędzia przez wiele miesięcy patrzy w sufit, pobierając za ten czas wynagrodzenie, bo prezes, uznając go za dublera, nie dopuszcza go do orzekania. Po ustąpieniu tegoż prezesa następny sędzia – w proteście przeciwko dopuszczeniu dublerów – sam prosi o niewyznaczanie go do orzekania, co nie przeszkadza mu również pobierać wynagrodzenia. Mówimy o instytucji, w której trzech sędziów jest przez pół Polski (i poprzedni skład trybunału) uznawanych za dublerów, którzy nie powinni być dopuszczeni do orzekania z powodu wybrania ich na już obsadzone miejsca. O instytucji, której wyroki – właśnie z uwagi wątpliwości co do prawidłowości składów orzekających – zaczynają być kwestionowane w sądach. O trybunale, którego sędziowie nie widzą nic złego w tym, że orzekają na temat ustaw, nad którymi pracowali jako posłowie. Ba, nie widzą potrzeby wyłączenia się z orzekania w sytuacji, gdy podpisali się pod wnioskiem do TK, który od właśnie przez nich rozpoznawanego różnił się w zasadzie tylko datą i sygnaturą. Którzy zamiast ważyć słowa, wypowiadając się publicznie, robią z siebie klaunów w portalach społecznościowych. Mówimy o instytucji, na której czele stoi osoba wybrana na stanowisko prezesa z naruszeniem zasad, utrzymująca serdeczne stosunki z faktyczną głową państwa, a jednocześnie tak zakompleksiona, że jedną z pierwszych jej decyzji było usunięcie ze strony TK informacji o stopniach naukowych sędziów – bo sama mogła się poszczyć jedynie stopniem magistra, co jak wiadomo, już od dawna nie jest żadnym osiągnięciem.